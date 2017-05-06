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«Мы дошли до каждого человека». Да ладно?

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  • 6.05.2017, 12:00
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Лукашенко поручил трудоустроить всех желающих к 1 мая.

В назначенный день министр труда отчиталась о выполнении задачи. Но потом произошло неожиданное, пишет «Солидарность».

— Мы дошли до каждого человека. За апрель трудоустроили более 85 тыс. человек. Кто хотел, тот, конечно, был трудоустроен, — заявила 1 мая Ирина Костевич.

А спустя два дня произошло неожиданное. На личный прием к председателю Гродненского облисполкома Владимиру Кравцову пришли люди, которые… попросили его помочь найти им работу.

– По вопросу трудоустройства к губернатору обратился пенсионер с 3-й группой инвалидности. Работу ищет также гродненка, которая пришла на прием по другому вопросу, – сообщило БелТА.  

Как же так? Ведь министр труда и соцзащиты лично сказала…

Секундочку. Так ведь всего за несколько дней до часа X, установленного главой государства, просили помочь с поиском работы и ее.

Вот всего один частный пример с приема граждан: «Николай Петрович подчеркнул, что хочет устроиться на рабочее место с зарплатой, размер которой позволит ему содержать семью, выплачивать кредиты, отдавать накопившиеся долги. С трудоустройством на предлагаемые ему вакансии не соглашался – или из-за низкой зарплаты, или из-за условий труда (у него астма). Министр пообещала связаться с руководителем местной вертикали».

Да и вообще Ирина Костевич признала: «Большинство обращений людей на прямые линии и личные приемы касаются трудоустройства и пенсионного обеспечения».

Так почему министр об этом «забыла»?

И ведь мы все понимаем: о личных приемах высокопоставленных чиновников узнают весьма немногие, а доходят к ним вообще единицы. Поэтому, как бы ни старалось правительство заверить нас в обратом, – проблема с достойными рабочими местами в Беларуси явно не решена.


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