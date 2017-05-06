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В Гомельской области найден новый вид грибов

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  • 6.05.2017, 21:53
Андрей Цуриков

Новый вид получил название Capronia suijae.

В Гомельской области обнаружен новый вид грибов - такое открытие сделали биологи Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины в процессе изучения растительного мира региона, сообщил БелТА автор исследования - ученый из ГГУ Андрей Цуриков.

Анализируя собранный в Житковичском районе материал лишайников и лихенофильных грибов, биолог обнаружил уникальный образец неизвестного науке вида. Для идентификации находки потребовалось ее тщательное изучение в лабораторных условиях.

"Это небольшой гриб, произрастающий на слоевище лишайника и практически незаметный невооруженным глазом, - отметил биолог. - Пока еще не ясно, является ли он паразитом".

Как рассказал Андрей Цуриков, новый вид получил название Capronia suijae по имени Аве Суйя - специалиста по грибам и лишайникам из Тартусского университета, которая оказывала поддержку гомельскому ученому в его исследованиях.

По словам собеседника, статья, посвященная детальному описанию открытия, опубликована в журнале Кембриджского университета The Lichenologist, входящем в крупнейшую библиографическую и реферативную научную базу данных Scopus.


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