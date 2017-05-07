Андрей Санников: Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» 7.05.2017, 15:14

Андрей Санников

Политик прокомментировал ситуацию с ультиматумом Белорусского дома в Варшаве.

На сайте гражданской кампании "Европейская Беларусь" сегодня было опубликовано заявление ее лидера Андрея Санникова:

О ситуации с "Белорусским домом"

"Белорусский дом", находящийся в Варшаве был создан на паритетных началах гражданской кампанией "Европейская Беларусь" и рухом "За свободу". Именно на таких основаниях эта организация получила помещения и поддержку польского правительства при том понимании, что там будет находится служебное помещение "Европейской Беларуси". Именно "Европейская Беларусь" в 2014 году делегировала Владимира Кобеца на должность содиректора "Белорусского дома".

В марте с.г. В.Кобецу было сообщено, что он более не является координатором "Европейской Беларуси" в связи с утратой доверия и не может занимать должность содиректора "Белорусского дома". При этом возможность дальнейшего сотрудничества не исключалась. Публичных заявлений на этот счет не предполагалось. Об этом решении был проинформирован директор "Белорусского дома" Александр Зарембюк. Возражений у него такое решение не вызвало. Он также согласился с тем, что в ближайшее время "Европейская Беларусь" представит кандидатуру нового содиректора.

2 мая с.г. на электронный адрес "Европейской Беларуси" пришло письмо без подписей с ультимативным требованием освободить помещения и угрозой захвата имущества.

Режим Лукашенко продолжает действия по уничтожению "Европейской Беларуси": спецслужбами организована атака в СМИ, идут аресты ее координаторов и активистов в Беларуси, в адрес координаторов "Европейской Беларуси", находящихся в эмиграции, выдвинуты обвинения в попытке государственного переворота вооруженным путем, сфабриковано уголовное дело. С учетом этих обстоятельств возникли подозрения, что аккаунт "Белорусского дома" взломан спецслужбами, тем более что ни Кобец, ни Зарембюк на телефонные звонки и электронные просьбы прояснить ситуацию не отвечали. Члены совета (рады) "Белорусского дома", с которыми удалось связаться, ничего не знали ни об ультиматуме, ни о "внутренних потребностях", которые вызвали необходимость экстренного (в течение двух дней) выселения "Европейской Беларуси".

Позднее удалось удостовериться, что электронный аккаунт "Белорусского дома" взломан не был. Ультиматум В.Кобеца и А.Зарембюка по времени совпадают с арестами в Беларуси, обвинениями координаторов "Европейской Беларуси" в тяжких преступлениях, кампанией клеветы в государственных СМИ.

3 мая с.г. в адрес "Белорусского дома" от имени "Европейской Беларуси" был направлена просьба прояснить незаконные требования и неожиданное нарушение договоренностей. Ответ до сих пор не получен.

Из-за угрозы физической безопасности сотрудников и активистов, блокирования деятельности "Европейской Беларуси" и для обеспечения сохранности документов и оборудования было принято решение о временном выезде из "Белорусского дома" до выяснения ситуации. Никаких иных служебных помещений у "Европейской Беларуси" в Польше нет.

Андрей Санников,

координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь"