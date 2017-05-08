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В Гомеле решили замаскировать контролеров

  • 8.05.2017, 14:12

Контролеры в троллейбусах Гомеля будут работать без формы.

Несколько бригад контролеров КУП «Горэлектротранспорт» в Гомеле будут работать без формы. Об этом БелТА рассказал заместитель директора предприятия Сергей Лазько. Контролеры без формы будут работать вместе с бригадами, одетыми в форменные жилеты.

- У всех контролеров, которые будут работать в салонах гортранспорта без спецодежды, имеются нагрудные беджи и служебные удостоверения. На остановочных пунктах проверку, как и ранее, будут осуществлять контролеры в специальной экипировке, - сказал Сергей Лазько.

Сейчас за безбилетный проезд можно получить штраф 0,5 базовой величины - это 11 рублей 50 копеек. А за неоплату провоза багажа - 0,2 базовой, или 2 рубля 60 копеек.


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