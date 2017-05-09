закрыть
9 мая 2017, вторник, 13:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Какую правду о Второй мировой войне скрывают власти Беларуси?

14
  • 9.05.2017, 10:20
  • 6,154

Звуки выстрелов и рев истребителей до сих пор снятся тем, кто принимал участие в войне.

В Европе торжества по случаю 72-й годовщины установления мира прошли на высшем уровне. Мемориалу в Праге поклонился премьер-министр Богуслав Соботка. В Париже вечный огонь посетили действующий и новоизбранный президенты – Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон, сообщает «Белсат».

В Беларуси официальные торжества пройдут 9-го мая

8 мая к могилам погибших солдат на Военном кладбище в Минске цветы вместе с соратниками возложил Николай Статкевич. А к могиле белоруса, который воевал сам и описал войну в своих книгах, пришли и активисты, и неравнодушные граждане.

«Прошло уже почти 14 лет со дня смерти Быкова, и представители власти не то что цветы не возложили, даже не пришли сюда, чтобы ему отдать дань памяти. Запрещают его именем улицы называть – в Гомеле мы недавно добивались, чтобы вернули улицу, но отказали», – рассказывает Юрий Лукашевич, руководитель «Моладзі БНФ».

Василь Быков – не единственный, кого забыли почтить

«Из истории войны в Беларуси вычеркнуты и военнопленные, все, кто остался на оккупированной территории и выживал в немыслимых условиях», – говорит историк Игорь Кузнецов.

Настоящие цифры убитых на войне начали выясняться недавно

Еще 20 лет назад считалось, что погиб каждый четвертый белорус. Современные историки говорят о каждом третьем. Всего – до 3-х миллионов человек. И если количество отчасти прояснились, то идеология, которая в Беларуси по-прежнему – советская, многие аспекты войны от людей утаивает.

«Война в том понимании, что сейчас существует в белорусской историографии – это 10 сталинских ударов. Ну «были некоторые трудности начального периода войны». После Москва, Сталинград, но почему-то не указаны ни приказ 270, о том, что все, кто попал в плен, были объявлены врагами народа, ни приказ 227 – «Ни шагу назад», – говорит Игорь Кузнецов.

Людей, которые почувствовали советские приказы на себе, все меньше. По мнению историков, в Беларуси ветеранов осталось несколько тысяч.


Мнение

Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси»
Я обеспокоен безопасностью активистов «Европейской Беларуси» Андрей Санников
Цена на нефть понизится
Цена на нефть понизится Михаил Крутихин
Прецедентское послание
Прецедентское послание Виталий Портников
Нам еще наступать предстоит
Нам еще наступать предстоит Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Наталья Радина: Я не верю в такие совпадения
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев