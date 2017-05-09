Какую правду о Второй мировой войне скрывают власти Беларуси? 14 9.05.2017, 10:20

6,154

Звуки выстрелов и рев истребителей до сих пор снятся тем, кто принимал участие в войне.

В Европе торжества по случаю 72-й годовщины установления мира прошли на высшем уровне. Мемориалу в Праге поклонился премьер-министр Богуслав Соботка. В Париже вечный огонь посетили действующий и новоизбранный президенты – Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон, сообщает «Белсат».

В Беларуси официальные торжества пройдут 9-го мая

8 мая к могилам погибших солдат на Военном кладбище в Минске цветы вместе с соратниками возложил Николай Статкевич. А к могиле белоруса, который воевал сам и описал войну в своих книгах, пришли и активисты, и неравнодушные граждане.

«Прошло уже почти 14 лет со дня смерти Быкова, и представители власти не то что цветы не возложили, даже не пришли сюда, чтобы ему отдать дань памяти. Запрещают его именем улицы называть – в Гомеле мы недавно добивались, чтобы вернули улицу, но отказали», – рассказывает Юрий Лукашевич, руководитель «Моладзі БНФ».

Василь Быков – не единственный, кого забыли почтить

«Из истории войны в Беларуси вычеркнуты и военнопленные, все, кто остался на оккупированной территории и выживал в немыслимых условиях», – говорит историк Игорь Кузнецов.

Настоящие цифры убитых на войне начали выясняться недавно

Еще 20 лет назад считалось, что погиб каждый четвертый белорус. Современные историки говорят о каждом третьем. Всего – до 3-х миллионов человек. И если количество отчасти прояснились, то идеология, которая в Беларуси по-прежнему – советская, многие аспекты войны от людей утаивает.

«Война в том понимании, что сейчас существует в белорусской историографии – это 10 сталинских ударов. Ну «были некоторые трудности начального периода войны». После Москва, Сталинград, но почему-то не указаны ни приказ 270, о том, что все, кто попал в плен, были объявлены врагами народа, ни приказ 227 – «Ни шагу назад», – говорит Игорь Кузнецов.

Людей, которые почувствовали советские приказы на себе, все меньше. По мнению историков, в Беларуси ветеранов осталось несколько тысяч.