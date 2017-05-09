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Блогер Сергей Петрухин вышел на свободу

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  • 9.05.2017, 10:34
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Сергей Петрухин

Брестский видеоблогер рассказал, почему провел с пользой время административного ареста.

Блогера Сергея Петрухина выпустили из ИВС Ленинского РОВД Бреста вечером 8 мая, сообщает «Брестская газета».

В понедельник около 20.00 Сергей Петрухин опубликовал на своей странице в «Фейсбуке «фотографию, на которой он изображен перед изолятором, где отбывал административный арест с 25 апреля. Пользователи соцсети поздравили видеоблогера с освобождением.

Подробнее о впечатлениях от административного ареста блогер рассказал «Радыё Рацыя»:

- Я провел время с большой пользой. Я побывал в самой гуще народа. И если раньше я знал, что в нашей стране все плохо, то пообщавшись с людьми, которые там сидят, я понял, что все еще хуже. Научился играть в нарды. Пить чифирь. Читать в полумраке. Мне помогали. Было много передач. Люди звонили, чтобы узнать, когда я выхожу. Им милиционеры отвечали, что 10 мая. Но меня все равно встретил мой верный друг.

Напомним, Сергей Петрухин был задержан на железнодорожном вокзале в Бресте 25 апреля сразу по возвращении в Беларусь из Польши и доставлен в ИВС для отбывания ареста. Наказание в виде 15 суток в изоляторе 14 марта ему определил суд Ленинского района Бреста, который признал блогера виновным в нарушении порядка «организации или проведения массовых мероприятий» (речь идет о «Марше нетунеядцев» в Бресте 5 марта – прим. авт.). Сергей Петрухин на заседании не присутствовал: накануне он написал и отправил в суд заявление рассмотреть административное дело без его участия в связи с тем, что в день суда он уехал в служебную командировку за пределы Беларуси. 10 мая у Сергея Петрухина день рождения.

А 12 мая продолжится судебное заседание по иску производственно-торгового унитарного предприятия «Динамо Центр» БФСО «Динамо» против Сергея Петрухина и брестского координатора движения «За Свободу» Дениса Турченяка. Поводом для иска стал видеосюжет, в котором Петрухин и Турченяк рассказывают о теневых, на их взгляд, схемах при выделении земельного участка в аренду «Динамо Центр».


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