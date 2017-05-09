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Еще раз про фрау А., Белорусский дом и Белый легион

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  • Дмитрий Бондаренко
  • 9.05.2017, 12:13
Дмитрий Бондаренко

Хроника белорусской Весны-2017.

17 февраля 2017 года на Марши рассерженных белорусов вышли тысячи человек. Волна акций против декрета №3 прокатилась по всей стране. Эксперты назвали эти протесты наиболее масштабными в столице с 2010 года, а в регионах – со времен Перестройки.

6 марта 2017 года Белорусское телевидение в пропагандистском фильме «Звонок другу» обвиняет лидера Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича, координаторов «Европейской Беларуси» Андрея Санникова, Евгения Афнагеля, меня и главного редактора сайта Charter97.org Наталью Радину в организации и финансировании массовых протестов в Беларуси.

25 марта 2017 года белорусская милиция и спецвойска брутально подавляют акцию протеста в Минске, посвященную Дню Воли. Накануне и после акции были арестованы Николай Статкевич, Евгений Афнагель, сотни других оппозиционных лидеров, активистов и простых граждан. В ЕС и США заговорили о возобновлении санкций против белорусского режима.

В марте 2017 года белорусская аудитория независимого интернет-сайта Charter97.org достигает максимальных показателей за все 19 лет работы.

11 апреля 2017 года печатный орган администрации Лукашенко «Советская Белоруссия» в статье «Имя им – легион» сообщает о раскрытии КГБ заговора о подготовке к свержению власти вооруженным путем. Организаторами «переворота» называются лидер БНК Николай Статкевич и лидер «Европейской Беларуси» Андрей Санников. Некая фрау А. обвиняет меня в подготовке «взрывов» 25 марта 2017 года, сообщает, что в польских лагерях якобы прошли обучение десятки вооруженных боевиков. Об этом, как пишет «СБ», ей сообщил некий француз, месье Мишель, «который общается с проживающими в Польше Санниковым и Бондаренко». Исполнителями заговора называются 35 патриотов, «связанных» с организаций «Белый легион». 26 человек, проходящих по этому делу, уже находятся в тюрьмах КГБ и МВД. В подготовке «провокаций» 25 марта также обвиняются сайт Хартии-97 и телеканал «Белсат».

12 апреля 2017 года Белорусское телевидение повторяет обвинения «Советской Белоруссии» в адрес белорусских патриотов, лидера БНК Николая Статкевича, лидера «Европейской Беларуси» Андрея Санникова, других лидеров оппозиционных партий и организаций, а также главного редактора Charter97.org Натальи Радиной.

Фрау А. подробно рассказывает о французе Мишеле, у которого имеется «доступ к инсайдерской информации».

2 мая 2017 года содиректора Белорусского дома в Варшаве Владимир Кобец и Александр Зарембюк в нарушение всех договоренностей выставляют «Европейской Беларуси» и сайту Charter97.org ультиматум с требованием покинуть в течение двух дней помещения в Белорусском доме, в которых сайт и «Европейская Беларусь» находились 6 лет. Кобец разворачивает активную деятельность, направленную на прекращение международной поддержки сайта Charter97.org.

3 мая координатора «Европейской Беларуси» Евгения Афнагеля судят в третий раз в 2017 году и отправляют в тюрьму на очередные 15 суток.

9 мая 18 человек, арестованных по делу «Белого легиона», остаются в тюрьмах. Белорусские правозащитники по-прежнему отказываются признать их политзаключенными.

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Нас хотят убедить, что между этими событиями нет никакой связи. Я в свои 53 года не настолько наивен.

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»


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