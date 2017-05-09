Зачем Кремлю День Победы 3 9.05.2017, 21:58

Путин использует День Победы, чтобы показать, зачем он нужен России сегодня.

В одном из суши-баров посетителям предложили ролл «День Победы», который был покрыт икрой черного и оранжевого цвета. Крупные торговые центры заранее закупили шарики, стаканчики для кофе, футболки и шлепанцы черно-оранжевого цвета, пишет журналист Дэвид Филипов в статье для The Washington Post (перевод - inosmi.ru).

Черно-оранжевые ленточки — прежде украшавшие медаль «За победу над Германией», а теперь ставшие символами патриотизма россиян — можно увидеть на лацканах костюмов ведущих телешоу, на главных страничках новостных сайтов и рекламных щитах, призывающих людей присоединиться к празднованиям дня победы над нацистской Германией.

Во Второй мировой войне Советский Союз потерял более 20 миллионов человек и принял на себя основной военный удар в 1941-1945 годах. В каждой российской семье есть истории о родственниках, которые сражались и погибли в той войне. И некоторых россиян очень расстраивает то, как сегодня День Победы превращается в масштабные черно-оранжевые празднования.

«Это всегда было действительно праздником со слезами на глазах, а сейчас слезы ушли, а осталось голое веселье, хотя веселиться нет оснований, слишком велик масштаб потерь, и человеческих, и моральных, и каких угодно», — сказал журналист и историк Николай Сванидзе в своем недавнем интервью российскому телеканалу «Дождь».

Однако стремление сплотить людей вокруг черно-оранжевых ленточек исходит непосредственно от властей страны. Победа Советского Союза во Второй мировой войне — в России ее называют Великой отечественной войной — занимает центральное место в попытках президента Владимира Путина позиционировать свой режим как логическое продолжение великой истории страны.

С точки зрения Кремля, спасение мира от фашизма было не только величайшим достижением Советского Союза. Оно стало основанием для возрождения России после окончания холодной войны в качестве мировой державы — именно эту идею должны будут подтвердить ядерные ракеты, танки и другая военная техника, которая проедет по Красной площади утром во вторник, 9 мая, во время парада.

«Война позволяет легитимировать режим Путина: он называет себя наследником победы, которая является священной для всех россиян, и это ставит правительство выше всякой критики, — считает Андрей Колесников, старший научный сотрудник Московского центра Карнеги. — Если вы критикуете правительство, вы критикуете Россию».

То, что многие на Западе называют авантюризмом России в Сирии, оккупацией Крыма и вторжением на восток Украины, Кремль и его информационные агентства изображают как неустанные попытки защитить мир от сил хаоса и фашизма. Если рассуждать с этих позиций, то критика в адрес современной России практически означает критику в адрес Советского Союза за то, что он спас мир от зла.

«В последние годы историческая тема, по сути, превратилась в мишень развязанной в отношении нашей страны масштабной информационной кампании, направленной на сдерживание России, ослабление ее авторитета на международной арене», — заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин на недавней встрече в Кремле.

Советские лидеры тоже использовали День Победы, чтобы оправдать действия советского режима. Им приходилось умалчивать о некоторых преступных решениях советского диктатора Иосифа Сталина, к примеру, о соглашении о ненападении, заключенном между СССР и Германией, которое укрепило позиции Адольфа Гитлера на начальном этапе войны, или о жестоком покорении Восточной Европы советским режимом после капитуляции нацистов.

В 1980-х годах, когда власть коммунистического правительства начала ослабевать, эти и множество других фактов постепенно стали известны широкой общественности. При Путине же упоминания об ошибках и преступлениях Сталина стали зачастую приравниваться к «попыткам поставить знак равенства между нацистской Германией — страной-агрессором — и СССР, народы которого приняли на себя основной удар, освободили Европу от "коричневой чумы"», — сказал Карасин.

За последние несколько лет на экраны вышла целая серия фильмов, которые были сняты при поддержке правительства и в которых делается акцент на героизме советских солдат. Зачастую создатели этих фильмов довольно вольно обращаются с фактами. Но кому нужны факты? «Факты сами по себе значат не очень много, — написал министр культуры России Владимир Мединский. — Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда позитивна».

Рейтинг Путина не опускался ниже 80% с момента аннексии Крыма Россией в марте 2014 года. Согласно результатам опроса, проведенного в марте 2016 года, 71% россиян считает, что «какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное — что под его руководством наш народ вышел победителем в Великой отечественной войне».

Возможно, именно такое отношение обусловило появление детского варианта формы сотрудников печально известной секретной полиции Сталина — НКВД — которая свободно продавалась до недавнего времени, когда возмущение пользователей российского интернета заставило продавцов отказаться от этой идеи.

Другим проявлением попыток коммерциализировать День Победы стала деятельность компании, которая за умеренную цену предлагает превратить портрет вашего предка, чья жизнь была затронута Второй мировой войной, в красочный транспарант, украшенный черно-оранжевыми лентами.

Такие транспаранты нужны для участия в шествии «Бессмертного полка» — народного движения, участники которого изначально хотели почтить память тех, кто погиб в той войне. Люди приносили портреты своих близких и делились семейными историями без какой-либо патриотической шумихи.

Однако путинское правительство решило присвоить себе это мероприятие, и теперь эти масштабные шествия превратились в часть официальных празднований наряду с парадами танков и ядерных ракет, а также фейерверками, которые украсят вечернее небо над Москвой во вторник, 9 мая.

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, недавно пожаловался на то, что личные символы празднования Дня Победы превратились в символы «государственного патриотизма, символизирующего уже не столько память о войне, сколько лояльность власти и ее курсу».