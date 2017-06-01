Задержан председатель Солигорского райисполкома 23 1.06.2017, 14:47

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Александр Римашевский

(обновлено) Информацию официально подтвердили в МВД.

Глава Солигорского райисполкома Александр Римашевский был задержан вчера вечером, 30 мая. Об этом Charter97.org сообщил осведомленный источник.

В приемной Солигорского райисполкома журналистам Charter97.org на вопрос о задержании ответили: «Не комментирую, не владею информацией, не имею права ничего комментировать. Начальства сейчас нет, они все на выезде, никто вам не сможет это прокомментировать».

О задержании Александра Римашевского сообщает и «Радыё Свабода».

Жители Солигорска сообщили 1 июня «Радыё Свабода», что правоохранителями был задержан председатель Солигорского райисполкома Александр Римашевский:

«Ворвались в дом, ломали двери».

«Его нет на работе, не было с утра. Если будет, не знаем. Причин тоже не знаем. Вчера на работе был, а сегодня нет. Правда ли, что задержанный? Ничего сказать не могу», - сказала журналистам «Радыё Свабода» секретарь председателя райисполкома.

В пресс-службах КГБ и Следственного комитета сведения о предполагаемом задержании председателя Солигорского райисполкома не комментируют.

Сегодня во второй половине дня в МВД официально подтвердили арест Римашевского.

Как сообщает БелТА со ссылкой на МВД, милиционеры 30 мая на автомобильной дороге вблизи д.Камень (Копыльский район) в момент получения взятки задержали председателя Солигорского райисполкома Александра Римашевского.

Напомним, что в мае произошел громкий инцидент с протеже Лукашенко в Орше, председателем Оршанского райисполкома Леонидом Пеньковским. В дом, где находился Пеньковский, ворвались правоохранители, что вызвало скандальную реакцию белорусского диктатора.

31 мая министр внутренних дел Игорь Шуневич во время встречи с журналистами в кулуарах «палаты представителей национального собрания» признал, что это его подчиненные ворвались в дом, где был Леонид Пеньковский.