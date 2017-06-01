Генерал Шуневич – Берия или Кищак? 11 1.06.2017, 15:06

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Игорь Шуневич

Но последнее слово всегда останется за белорусским народом.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко прокомментировал Белсату роль министра внутрених дел Игоря Шуневича в структуре лукашенковского режима.

- Радостная новость для министра Шуневича, грамота, награда, но, наверное, не лучшая новость для белорусов...

- После событий 2010 года Шуневич был организатором экспериментов и пыток над политзаключенными в «американке» и на «Володарке». Именно за это Лукашенко его и полюбил. Тогда он был полковником КГБ, сегодня он генерал-лейтенант МВД, вот и грамоту очередную получил. Это плата за временное избавление диктатора от страха.

- А что значит эта формулировка: «за укрепление прав и свобод граждан»? Это наплевательское отношение ко всем белорусам? Тот же Андрейченко, который награждал Шуневича, «палата представителей» - получается они смеются?

- Это Оруэлл сегодня. «Палатка» - очень смешной орган, как им сказали - так они и проголосовали. Сказали грамоту дать – вот и дали. Но хочу заметь, что Шуневич, действительно, является одной из ключевых фигур в Беларуси. Я с ним лично встречался в тюрьме, он участвовал в допросах (правда, не представлялся). И могу сказать, что это очень сильный, умный враг — враг «беларушчыны».

- Как он себя вел на этих допросах?

- Психологически он вел себя как «добрый следователь», хотя таким не являлся, некоторых допрашивал ночью. Мне он говорил, что является близким к администрации Лукашенко человеком, который может повлиять на мою судьбу, что его заботят вопросы национальной безопасности.

Это не рядовая личность и, как я ранее говорил, это человек, который метит на место Лукашенко. Как уроженец Луганской области он не может быть президентом Беларуси, но может быть генерал-губернатором, если его полюбит Владимир Владимирович Путин. Игра Шуневича в сторону Москвы – очевидна.

- Знает ли об этом Лукашенко или он является частью этой игры?

- Не знаю. Шуневич — это белорусский Берия или Цанава в одном лице. На 10% это, возможно, белорусский Кищак (польский генерал времен коммунизма), который запустит механизм перестройки (хотя умные люди говорят, что перестройка являлась реализацией концепции Берии 50-х годов по трансформации СССР). Зная, что диктатор обречен, возможно, Шуневич участвует в операции «Преемник», так как он очень близок к Вите Лукашенко. Недавно они вместе ездили на мотоциклах с рокерами.

- Преемник, которого готовит Лукашенко, или преемник, которого готовит Кремль?

- Опять же, мы не знаем, что в голове у Вити Лукашенко. Он может рассматривать вариант Кадырова, ведь именно Кадыров-младший после перебора нескольких кандидатур в Москве был назначен фактически генерал-губернатором Чечни.

- По сути, то, что Игорь Шуневич занимает должность главы МВД – неважно для нашего государства, ведь руководству нашей страны все равно, какая у нас ситуация с законодательством и безопасностью граждан.

- Я уже говорил, что Шуневич – это Берия. Какими бы способностями Берия не обладал, он все равно остается преступником, хотя и был расстрелян не за то, что на самом деле делал. Тоже самое и с Шуневичем. Это трагедия таких чудовищных личностей, которых судьба, история поднимает наверх. Может, они и несут в себе какие-то задатки (про Берию говорили, что он хороший организатор), но это люди одного ряда с Гиммлером, Ежовым, Цанавой.

- Зачем властям воспитывать ненависть к правоохранительным органам, ведь и так уровень доверия к ним и без того очень низок. Зачем раздаются такие грамоты, ведь это оплеуха для белорусского народа?

- Это попытка сломать дух белорусского народа. Вторая задача – замазать западников, «полезных идиотов», как когда-то говорил товарищ Сталин, которые приезжают в Беларусь. 22 июня в Минск с непонятными целями приедет очень много таких личностей высокого ранга. Вот Лукашенко их и замазывает, он говорит: «Вы такие как я, вы любите деньги, вы поддерживаете смертную казнь в Беларуси, поддерживаете пытки, беззаконие в Беларуси». Если бы мировая общественность вела себя по-другому – Лукашенко был бы вынужден вести себя по-другому.

- Мировая общественность ведет себя очень тихо последнее время...

- Не тихо, они сегодня заигрывают с диктатором. Они замазаны. Диктатура сегодня атакует: Путин диктует свои правила игры всему миру, Лукашенко является такой фигурой на региональном уровне. Такое обычно происходит перед всемирными катастрофами, когда люди теряют разум, начинают терять моральные ориентиры.

Диктатор показывает: вы такие, как я, вы встречаетесь со мной, целуетесь, обнимаетесь, а я буду делать то, что я делаю, буду убивать, пытать, грабить. В этой ситуации только народ может сказать свое слово, так как народ является сувереном. Нам не нужно смотреть ни на Восток, ни на Запад, нужно демонстрировать свою волю к жизни, волю к независимости, чтобы как писал наш великий поэт, «людьми зваться».

- Удалось ли Шуневичу, Лукашенко, их прислужникам, окончательно уничтожить эту волю к независимости в белорусском народе?

- Не удалось! Мы все видели географию протестов этой весной. Война не закончена, это была лишь одна битва. Сомневаюсь, что Лукашенко выиграл в этой ситуации. К 1 мая должны были устроить на работу всех безработных, но, как заявили в белорусском Совмине, в этом году в стране на 7 тысяч человек больше уволенных, чем принятых на работу. Ничего с экономикой сделать не получится. Они знают, что опять настало время перестройки, это связано с падением цены на нефть.

- Получается, что властям очень удобно, что милиция ненавидит белорусов, а белорусы ненавидят милицию, так и работает эта система.

- Лукашенко хочет иметь псов, которые будут исполнять его приказы, но настроения, которые, например, проявились в Кричеве, показывают, что в милиции тоже есть нормальные люди, а не только идиоты. Конечно, то, про что вы говорили, является одной из целей власти: разделяй и властвуй. Тут нет ничего нового.

Но я думаю, что Берия в свое время предлагал реформирование Советского Союза и даже пытался это реализовать, потому что спецслужбы всегда лучше знают реальное положение дел в стране. Диктатор не получает всю полноту информации, а такие люди, как Шуневич – все знают. Даже у такой черной личности, как Шуневич, может быть вероятность различных вариантов действия.

- И главный вопрос. Кому все-таки служат эти спецслужбы: Беларуси или Кремлю?

- Этот открытый вопрос, подобным вопросом задавались еще братья Стругацкие в книге «Трудно быть богом». В романе есть такая фраза: там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. Но нельзя забывать, что есть воля народа, в той же книге были герои, которые повели народ на восстание.

- Это антиутопические такие вещи, к сожалению...

- Но они были реализованы. Советский Союз распался, и Стругацкие не только это предсказали, но и подготовили тысячи героев в разных странах, которые этим живут.