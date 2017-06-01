Пятрас Ауштрявичюс: Лукашенко нужно «прессовать» 4 1.06.2017, 17:55

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Пятрас Ауштоявичюс

Литва должна послать ЕС «четкий, сильный сигнал» по БелАЭС.

Пятрас Ауштрявичюс предлагает не церемониться с белорусским режимом и «прессовать» Лукашенко из-за строительства БелАЭС.

Литва должна послать ЕС «четкий, сильный сигнал» по этому атомному монстру, который строят за русские деньги. Остановка строительства – вот главное условие Евросоюза в диалоге с Минском, пишет ej.by.

Депутат Европарламента от Литвы возмущен тем, что еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович в 2017 году в Вильнюсе говорил все то же, что и 22 марта 2015 года, в ходе предыдущего визита. Но еще больше Ауштрявичюса возмущает, что и литовская сторона Шефчовичу предоставила те же аргументы, что и 15 месяцев назад. Единственный новый шаг правительства – обзорная экскурсия на воздушном шаре, во время которой Шефчович любовался видами БелАЭС.

Пятрас Ауштрявичюс убежден: ЕС и Еврокомиссии необходимо пересмотреть условия диалога с Минском. Во главу угла должна быть поставлена проблематика опасной АЭС. В противном случае будет идти легализация российско-белорусского ядерного проекта.

Одного голоса Литвы мало. Вильнюс обязан привлечь на свою сторону Варшаву, до которой от БелАЭС 430 километров, Хельсинки (610 километров до БелАЭС), Стокгольм (700 км), Берлин (860 км) и Брюссель, до которого 1500 километров от Островца, резюмировал депутат ЕП от Литвы.