Работница фабрики «Коминтерн» в Гомеле: У меня украли 18 лет стажа 7 10.06.2017, 9:26

Стали известны новые подробности самосожжения уборщицы на проходной гомельского предприятия.

Напомним, ЧП случилось рано утром 9 июня. По словам очевидцев, женщина появилась на проходной около 7.30 утра, и уже была облита легковоспламеняющейся жидкостью. На проходной она нажала на клапан зажигалки. Ее одежда сразу же загорелась, сообщает «Салідарнасць».

Гомельчанку спасло то, что ей на выручку сразу бросился работник одной из подрядных организаций, которые сейчас трудятся на предприятии. Он набросил на нее одеяло и сбил пламя. Бригада скорой помощи отправила пострадавшую в больницу. По предварительной информации, у нее 50% ожогов тела.

По словам директора предприятия, проблем на работе у женщины не было, зато якобы имелись вопросы с психикой. Между тем стало известно, что в последние месяцы женщина занималась оформлением пенсии и у нее возникли трудности с восстановлением информации о стаже в России. До переезда в Беларусь она жила и работала в Карелии.

«Основной поток людей прошел на работу. Потом зашла наша сотрудница и со словами «у меня украли 18 лет стажа» поднесла к себе зажигалку. Пламя вспыхнуло мгновенно. Канистры у нее в руках не было, только зажигалка», — рассказала очевидица — контролер пункта охраны Елена Петух.

Другие детали пока неизвестны, работают следователи.