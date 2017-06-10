Мурад Амриев вышел на свободу, но не может уехать из Чечни 2 10.06.2017, 13:22

Мурад Амриев

Бойца смешанных единоборств выпустили из полиции Грозного под подписку о невыезде.

Об освобождении бойца смешанных единоборств Мурада Амриева в Facebook сообщил глава российского Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин.

В комментариях правозащитник высказывает мысль, что Мурад вряд ли пока сможет уехать из Чечни, сообщает «Белсат».

«Вопрос с обвинением по 327-й (подделка документов) нужно закрыть. Наверное, и другие условия будут… Мурад приехал в Чечню не свободен. И не будет свободным, даже если с него снимут наручники. Ему еще предстоит заплатить за то, что они его отпустят, – пишет Игорь Каляпин.

В МВД Чечни также сообщили, что Амриева выпустили под подписку о невыезде.

После освобождения спортсмен в интервью правозащитникам рассказал, что его не пытали во время задержания и перевозки на родину.

10 июня Амриев даст пресс-конференцию в Грозном. Об этом сообщила член Совета по правам человека при Кадырове Хеда Саратова.

4 июня Амриева задержали в Брянской области и поместили в ИВС, а позже передали в Следственный комитет. Оттуда Амриев сбежал и уехал на автомобиле знакомых, так как за ним приехал чеченский спецназ.

8 июня спортсмена задержали на белорусско-украинской границе и привезли в Добруш. Позже власти Беларуси приняли решение выдать спортсмена российским правоохранителям.

В 2013 году Амриев обратился в Комитет по предотвращению пыток и рассказал правозащитникам, что его незаконно задержали полицейские Грозного и пытали током, били и подвешивали под потолком. По словам спортсмена, таким образом власти Чечни пытались заставить вернуться в республику его брата Зураба, который живет в Германии.

9 июня Мурада Амрыева передали кадыровцам. «Амриев передан сотрудникам полиции Чечни», – сообщил представитель силовиков Центрального федерального округа России.

«Я слышал, будто я организовал некое покушение, на какого-то начальника полиции (речь идет о главе полиции Грозного Магомеде Дашаеве – примечание «Белсат»). Мурада в этом обвинили. Якобы он тоже к этому причастен. Какой-то бред», – рассказал брат Мурада Амрыева Зураб. Во время второй чеченской войны Зураб Амриев воевал против «федералов».

«На родине они разорвут моего сына на куски», – сказала в беседе с «Белсат» мать задержанного чеченского спортсмена.

Мурад Амриев сбежал из России в Украину в 2013 году. С тех пор спортсмен выступал на соревнованиях ММА под украинским флагом.