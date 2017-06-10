Мурад Амриев: В Беларуси меня лишили всех прав 8 10.06.2017, 17:46

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Мурад Амриев

По словам чемпиона ММА, после задержания в Добруше он был «изолирован от всего, на что имел право».

Боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Амриев дал пресс-конференцию после того, как его освободили из-под стражи в Чечне. По собственным словам, сделал он это без принуждения, по просьбе правозащитницы Хеды Саратовой, пишет belaruspartisan.org.

Хеда Саратова не является независимым правозащитником, она член Совета по правам человека при главе Чечни. И некоторые ее заявления заставляют сомневаться в том, что она занимается именно правозащитной деятельностью.

Шеф-редактор издания "Кавполит" Беслан Успанов опубликовал в твиттере видеозапись с пресс-конференции, в которой участвует боец Мурад Амриев после освобождения. Рядом с ним находились член Совета по правам человека в Чечне Хеда Саратова и ее помощница. Когда Мурад Амриев затруднялся с ответом, они фактически отвечали за него.

Амриев рассказал, что если полиция в Брянске "на пятьдесят процентов" соблюдала законность по отношению к нему, то после задержания в Добруше он был "изолирован от всего, на что имел право". К нему не допустили адвоката и отказались рассматривать просьбу о получении убежища в Беларуси.

Амриеву задали вопрос о том, почему он хотел получить убежище в Беларуси, "если мог спокойно вернуться домой".

"Ну там своя история, сейчас не хочу это рассказывать. Там определенная ситуация была. Я не могу сейчас сказать. Я пришел сюда по просьбе Хеды и коллеги Хеды, поблагодарить людей за сочувствие, за переживание. А остальное, я сейчас просто не готов на такого толка вопросы отвечать — я реально с четвертого числа можно сказать ни дня, ни ночи не знал. Меня попросили по-человечески, меня встретили очень тепло, поэтому я не мог отказать в этом интервью", — ответил Амриев.

Он также заявил, что пока рано говорить, останется ли он в Чечне, если ему предложат продолжить спортивную карьеру в республике, но отметил, что его семье дали слово, что "никакой опасности в республике не было и не будет".

Напомним, что формально Амриев находился в розыске в странах СНГ по подозрению в использовании поддельных документов. Как говорят его защитники, речь идет об ошибке, допущенной сотрудниками ЗАГСа при восстановлении документов Амриева в 2002 году.

"Новая газета" писала, что в действительности спортсмену в Чечне объявили кровную месть из-за того, что его брата подозревают в подготовке покушения на высокопоставленного чеченского полицейского. Брат находится в Германии. И Мурада фактически хотели использовать как заложника, чтобы заставить его брата вернуться в Чечню.

Сам Мурад покинул Чечню в 2013 году, пожаловавшись на пытки со стороны полицейских. После чего он уехал в Украину. За которую выступал в качестве бойца смешанных единоборств и завоевал чемпионский титул.

В Россию боец не возвращался вплоть до 4 июня 2017 года, когда поехал в Москву для оформления документов. На территории Брянской области его сняли с поезда и задержали. Сюда прибыли чеченские силовики, чтобы его забрать. В том числе, по словам Мурада, один из тех, кто пытал его в 2013 году.

Однако в Брянске он получил постановление об освобождении и, юридически будучи свободным, бежал от приехавших за ним чеченских силовиков.

Задержали его снова уже в Беларуси в ночь на 8 июня. Он находился в добрушском РОВД. На него надели наручники, не допускали к нему адвоката и отказались предоставить бумагу и ручку, чтобы он мог написать просьбу о предоставлении убежища.

Как заявил позже начальник Добрушского РОВД Владислав Гасымов: "Ничего он не просил. Политическое убежище так не просят. Надо идти в соответствующие организации, ведомства".

Это заявление опровергли в белорусском представительстве Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для того, чтобы была начата процедура рассмотрения просьбы о получении убежища, достаточно обратиться к любому пограничнику или милиционеру. В представительстве говорят, что озвученное и записанное на видео обращение, которое сделал Амриев через окно здания РОВД в Добруше, само по себе является достаточным основанием для начала процедуры.

Белорусские правозащитники также считают, что права Мурада Амриева в Беларуси были грубо нарушены. Власти в этой ситуации нарушили не только международное право, но и национальное законодательство.