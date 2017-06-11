закрыть
11 июня 2017, воскресенье, 18:35
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как отмечали выпускной в борющейся против русификации польской школе в Гродно

4
  • 11.06.2017, 16:53
Фото: tut.by

Выпускной начался со службы в костеле, затем выпускники танцевали полонез.

Гродненская школа № 36 отличается от других тем, что обучение здесь идет на польском языке, хоть школьную программу дети изучают белорусскую. А еще здесь есть свои традиции, сложившиеся за 20 лет работы. Tut.by побывал на выпускном балу в необычной школе.

Напомним, что гродненская школа № 36 столкнулась с попытками властей перевести польскоязычную школу на русский язык обучения.

Фото: tut.by

Выпускной начинается с совместной торжественной службы в костеле, который расположен рядом со школой. И уже оттуда выпускники, красивые и нарядные, приходят в свою альма-матер.

Фото: tut.by

Выпускной — это всегда волнительно, торжественно и трогательно. В длинных школьных коридорах суета. Идут последние приготовления перед концертом. Все, как и в других школах, только в разговорах перемежаются польские, русские и белорусские слова. Это никого не удивляет. Дети здесь с первого класса изучают польский. Уроки математики у первоклашек тоже проходят на этом языке, а в дальнейшем на нем преподают и другие предметы — физику, химию, биологию.

Фото: tut.by

При этом здесь обязательно изучение государственных языков. В расписании есть и русский, и белорусский. Например, историю Беларуси, раздел «Мая Радзiма — Беларусь» предмет «Человек и мир» в 4 классе школьники проходят на белорусском языке, раздел «География Беларуси» в 10 классе — на русском.

Фото: tut.by

Выпускной в этой школе называется bal pomaturalny. Matura (матура) — экзамены. То есть бал после экзаменов. Есть в школе и другая, типично польская (и чешская) традиция — проводить стодневку (Studniówka, Bal Studniówkowy). Это еще один выпускной бал (przedmaturalny), который проходит примерно за сто дней до начала экзаменов, обычно в январе или феврале. Но он уже позади.

Фото: tut.by

В этом году в школе 24 выпускника. К концерту 11 «А» подготовился основательно: разучили сценки, песни, танцы, долго репетировали и запоминали нужные па. Выпускники проверяют декорации, обсуждают детали. Среди гостей — вице-консул Республики Польша в Гродно Якуб Бляткевич и представитель Союза поляков в Беларуси Казимир Знайдинский.

Фото: tut.by

Традиционно концерт начинается с полонеза. Танцуют не только выпускники, но и учителя. Дети, выходя на сцену, глазами ищут близких, смущенно улыбаются, но спины держат ровно и стараются не подавать вида, что ужасно волнуются.

Фото: tut.by

Помимо простого вручения аттестатов зрелости, выпускникам, а здесь их называют absolwenci, вручают специальные награды «Золотой глобус». Номинаций множество — от «Похитителя женских сердец» до «Спящей красавицы».

Фото: tut.by

Вся программа концерта — преимущественно на польском, но учителя поздравляют выпускников и на русском, и на белорусском, неизменно начиная свою речь так: «Kochani absolwenci…»

Среди выпускников школы — белорусский музыкант Петр Клюев, баскетболист «Гродно 93» Павел Карасевич, священник Ежи Мартинович, многократная чемпионка Беларуси и Европы по таэквандо, тренер Милена Кудрицкая.

Директор говорит, что в школе стараются прививать уважение и к белорусской, и к польской культуре.

Фото: tut.by
Фото: tut.by

Сами медалисты скромно стоят в сторонке. Анита, Антон и Валерий делятся своими планами: стать профессионалами, добиться успеха. Парни хотят быть программистами, девушка — логистом. Обычно дети из этой школы выбирают как белорусские, так и польские вузы.

Фото: tut.by

Сегодняшние выпускники говорят, что польский язык — это хорошее подспорье в жизни, и так как многие из этнически польских семей, то обучение в этой школе позволяет поддерживать связь со своей малой родиной.

Фото: tut.by

11 «А» — класс дружный. Видно, как трогательно они поддерживают друг друга во время выступлений, как обнимаются после концерта и еще долго не могут отпустить друг друга. А потом все вместе, перескакивая через ступеньки на лестнице, несутся на дискотеку, выходят во двор, провожая родителей, а через несколько часов идут встречать свой первый взрослый рассвет.

Фото: tut.by

Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?