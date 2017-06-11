Журналисты RT снова «погорели» на фейке 4 11.06.2017, 20:40

Фото: AFP

Российские пропагандисты опубликовали лживую информацию об «отмене безвиза для Украины».

RT (ранее Russia Today) опубликовало информацию о том, что об отмене безвиза с ЕС Украину предупреждают «фонды» американского миллиардера Джорджа Сороса. Однако она подтвердилась.

Публикацию перепечатали ряд российских и украинских СМИ, сообщает stopfake.org.

Статья базируется на исследовании, ни названия, ни ссылки на которое попросту нет.

В материале указано, что его проводили якобы международные организации — Фонд финансовой поддержки аналитических центров и международный фонд «Возрождение», входящие в Open Society Foundations миллиардера Джорджа Сороса, а также «Европа без барьеров».

На самом же деле, речь идет об исследовании «Неурегулированная и вынужденная миграция из Украины в ЕС накануне безвизового режима», авторами которого являются Екатерина Кульчицкая и Ирина Сушко из общественной организации «Европа без барьеров».

«Фонды Сороса», упомянутые в тексте RT не являются авторами текста, и соответственно не могли «предупреждать», «призвать» к чему-то, — говорят в «Европе без барьеров».

Более того, авторы материала RT выборочно приводят факты, вырванные из контекста этого исследования. Так, они указывают на то, что из-за кризиса в Украине с 2014 года растет количество нелегальных мигрантов и тех, кому отказали в визе.

Но согласно статистике, «в 2016 году было обнаружено порядка 27 000 украинских граждан с неурегулированным статусом, что меньше, чем количество лиц, которые пользовались легальными средствами передвижения». Более того, значительное количество украинских граждан задержали именно во время их добровольного возвращения в Украину из ЕС.

Об этом «журналисты» RT умалчивают. Как не приводят и тот факт, что в 2016 году впервые после начала конфликта прирост украинских искателей убежища в ЕС снизился: было зарегистрировано 12 475 заявок, что на 43% меньше чем в 2015 году.

Так же, в «Европе без барьеров» указывают на еще одну грубую ошибку – четыре страны Шенгенской зоны (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн) названы как те, что не будут открыты для посещения без виз.

Исполнительный директор организации «Европа без барьеров» Ирина Сушко прокомментировала статью RT так: «Эта статья — агония российской пропаганды, которая в вопросе безвизового режима между Украиной и ЕС уже исчерпала даже свои привычные методы лжи и перекручивания, и теперь отчаянно пытается найти хоть какой-то повод для обесценивания важного внешнеполитического достижения Украины».