Правозащитник: Власти скрывают информацию о БелАЭС 12.06.2017, 15:16

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Фото: dpa

Почему для общественности и экспертов нет доступа на строительную площадку Островецкой АЭС?

Эксперты и общественные активисты в очередной раз поднимают вопрос открытости и прозрачности для общества процесса строительства АЭС перед ответственными лицами, сообщает ПЦ «Весна».

«В первые дни апреля мы обратились в дирекцию атомной электростанции, чтобы провести вместе с ними круглый стол по вопросам прозрачности и открытости строительства АЭС. Но дирекция не пошла навстречу. Нам ничего не оставалось, как просто собрать местных активистов, проживающих в регионе строительства, пригласить экспертов, которые обладают хоть какой-то информацией, и поговорить о дальнейших наших шагах», - отмечает правозащитник из Молодечно Алесь Капуцкий.

Активист из Островца Николай Уласевич отмечает, что общественные активисты и заинтересованные люди направляют свои усилия на то, чтобы остановить строительство, которое ничего хорошего Беларуси не принесет.

«И сейчас опасность как никогда велика. Об этом свидетельствуют те случаи, которые произошли в 2016 году, когда один реактор уронили на землю, а второй - ударили о столб электропередач», - говорит он.

Александр Капуцкий подчеркивает:

«Все закрыто, никто ничего не знает, информация скрывается. Вопрос: «Почему? Почему нет доступа независимой общественности и экспертов на строительную площадку?» Значит наверняка есть, что скрывать».

Член Совета общественного объединения «Экодом», ответственный секретарь общественной экологической экспертизы проекта Белорусского АЭС Татьяна Новикова считает:

«Проблема в том, что Беларусь нарушила Орхусскую конвенцию, конвенцию ЭСПО в процессе строительства, потому что она не учла ни мнение общественности при принятии решения о строительстве белорусской АЭС, ни мнение соседних стран».

Круглый стол по обсуждению проблем в процессе строительства АЭС прошел 5 июня.