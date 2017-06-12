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Белорусские пловцы завоевали шесть медалей на этапе «Маре Нострум» в Монако

  • 12.06.2017, 15:24
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Никита Цмыг
Фото: Belta.by

В первый соревновательный день «серебро» принес Беларуси Никита Цмыг.

Белорусские пловцы завоевали шесть медалей на этапе «Маре Нострум» в Монако, сообщили БелТА в Белорусской федерации плавания.

В первый соревновательный день серебряную медаль на дистанции 100 м на спине с результатом 55,02 сек. принес Беларуси Никита Цмыг, опередив венгра Давида Фольдхази - 55,98 сек., но уступив австралийцу Митчу Ларкину - 54,08 сек.

На дистанции 50 м на спине во второй день соревнований Александра Герасименя завоевала серебряную медаль - 27,67 сек., проиграв австралийке Холли Баррет одну сотую секунды - 27,66 сек.

Могилевчанин Никита Цмыг стал чемпионом на дистанции 50 м на спине - 25,01 сек., опередив австралийца Митча Ларкина - 25,08 сек. Менее удачной стала для него дистанции 200 м на спине, на которой Никита Цмыг показал второй результат - 1 мин. 59,83 сек., первым бортика бассейна коснулся Митч Ларкин - 1 мин. 56,85 сек.

На дистанции 100 м баттерфляем белорус Евгений Цуркин в медальный зачет сборной принес бронзовую награду, показав результат 52,79 сек., на второе место пьедестала поднялся венгерский пловец Ласло Чех - 52,35 сек., первым стал представитель Великобритании Джеймс Гай - 52,30 сек.

На стометровке брассом Илья Шиманович занял третье место - 1 мин. 0,55 сек. Первое место занял японец Ясухиро Косеки - 1 мин. 0,08 сек., второе - Кирилл Природа из России - 1 мин. 00,45 сек.

Второй этап плавательной серии «Маре Нострум» пройдет в Барселоне 13-14 июня, третий - 17-18 июня в Кане-ан-Руссийон (Франция).


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