Белорусское сельское хозяйство продают китайцам 18 13.06.2017, 8:14

3,939

Фото: beltehnika.com

Министр Заяц подписал первые контракты.

Беларусь и Китай заметно продвинулись в переговорах о масштабном агропроекте. Об этом сообщили журналистам tut.by президент корпорации DRex Дай Шивей и президент Xinrongji Holding Group Ниан Йонган. Как заявил министр сельского хозяйства Леонид Заяц, сроки всех шагов очень сжатые — нынешний год, и их надо соблюсти.

«В Китае есть огромный рынок, у вас — продовольствие. Думаю, сроки мы выдержим», — отметил президент корпорации DRex Дай Шивей.

Китай обязался до 1 сентября зарегистрировать совместное предприятие по экспорту белорусских сельхозтоваров в объеме не менее 10 млн долларов в месяц.

Соучредителем выступит белорусская сторона, и в перспективе совместная компания получит полномочия по инвестированию в виде покупки долей в уставных капиталах сельхозперерабатывающих предприятий.

Китай также информировал белорусов о намерении купить долю в банке Москва-Минск и создать в «Великом камне» предприятие по выпуску нового вида упаковки на основе полилактида, который должен заместить пластиковую и полиэтиленовую упаковку (срок до 1 октября).

Китай выразил готовность до конца года взять в аренду 20 тыс. га земли под строительство молочно-товарных ферм на 40 тыс. голов. Глава Минсельхозпрода Леонид Заяц уточнил, что речь идет о востоке Могилевской области, Климовичском районе, чтобы получить дополнительные объемы сырья.

Беларусь предложила китайской стороне в качестве объекта для инвестиций Оршанский мясоконсервный комбинат, «Молочный гостинец» и «Здравушка милк». Как было заявлено, Китай готов рассмотреть покупку долей в этих предприятиях.

Как сообщал президент корпорации DRex Дай Шивей, основная сфера интересов корпорации — инвестирование средств в производство молочной продукции, китайцы рассчитывают создать в Беларуси крупное предприятие.

Предполагается, что возможен вариант как глубокой «модернизации» одного из существующих предприятий, так и строительство нового.