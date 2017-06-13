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Матери осужденных за наркотики вышли на публичную молитву в Могилеве

  • 13.06.2017, 13:26

Такой же молебен недавно провели в Жлобине, а в ближайших планах – посетить и Минск.

Родители и родственники осужденных по ст. 328 «Незаконный оборот наркотических средств» провели молебен в Свято-Никольском монастыре Могилева, пишет сайт 6tv.by.

На молебен, который состоялся в день Всех Святых – первое воскресенье после праздника Троицы, съехались близкие, в первую очередь матери, осужденных со многих городов Беларуси, эту духовную акцию они провели в рамках «Движения матерей 328». Такой же молебен матери недавно провели в Жлобине, а в ближайших планах – посетить и Минск.

«Движение матерей 328» объединило родителей и родственников, близкие которых отбывают срок или находятся под следствием по ст. 328. На сегодняшний день в группу материнского движения, которая зарегистрирована пока только в социальных сетях, входит более семисот человек. Они активно борются не только за соблюдение прав своих осужденных и находящихся под следствием детей и родственников, но и за реформу всей судебной системы, против беззакония и произвола правоохранительных органов.

В настоящее время в Беларуси насчитывается около 13,5 тысяч осужденных по статье за «Незаконный оборот наркотических средств», и большинство из них – молодежь от 14 до 25 лет. В силу своего возраста такие люди еще не в полной мере осознают все последствия возможного наказания за любой контакт с наркотиками.

После принятия несколько лет назад декрета №6, который ужесточил наказания за подобные преступления, зачастую меры воздействия бывают несоразмерными с проступками. Да и снижение уровня преступности, как правило, связано не с жестокостью самого наказания, а в большей степени – с его неотвратимостью, профилактикой правонарушений, реабилитацией и возвратом к нормальной жизни тех, кто в чем-то оступился, порой просто не осознано.

Очень много претензий со стороны матерей и на то, что, во многих случаях, на более высокие «части» статьи 328 ребят провоцируют сами правоохранители, устраивая «контрольные закупки» у тех, кто не планировал никогда заниматься распространением.

По словам матерей, очень часто под видом распространителей судят потребителей наркотиков, не имея убедительных доказательств, суды проходят в закрытом режиме и фактически не принимают никаких доводов защиты.

Такая практика связана еще и с тем, что за расследования более тяжких преступлений, к которым относится статья за распространение наркотиков, сотрудники силовых ведомств получают и более весомые поощрения, так же в нашей правоохранительной системе существует принцип, что чем больше наказанных и осужденных – тем эффективнее работа всей системы.

Очень много вопросов у матерей и жен к общим правилам отбывания наказания для осужденных по ст. 328 УК. Их дети и близкие не могут претендовать на условно-досрочное освобождение или амнистию, наркозависимые еще и не имеют права получать образование или профессию в колонии, заниматься спортом, отсутствует и их лечение от наркозависимости, ограничены права на посылки и свидания. Все это не только нарушает базовые принципы прав человека и соблюдение законности, но и подрывает доверие ко всей правоохранительной системе со стороны общества. Борясь не с причиной и предпосылками проблемы, а с ее последствиями, да еще не всегда правовыми методами, власть только усугубляет положение, загоняет проблему наркозависимости глубоко внутрь, а не устраняет ее.

«Ваши дети – не преступники, не убийцы и не воры, они смалодушничали и не заслуживают настолько суровой кары» – таковы были слова батюшки, который отслужил молебен за успокоение души для узников, родных и близких, за усмирение и облегчение страданий.

Представители «Движение матерей 328», которые собрались в Могилеве, после молебна зачитали свои стихи, написанные искренне и от всего материнского сердца.


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