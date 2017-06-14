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Архитектор о сносе Осмоловки: Там сохранился уникальный дух соседства

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  • 14.06.2017, 17:41
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Фото: tut.by

В чем ценность аутентичного района столицы, который называют «сердцем Минска».

Минский район Осмоловка может пойти под снос. Двухэтажные дома послевоенной застройки в районе улиц Старовиленская — Киселева — Богдановича — Куйбышева архитекторы "Минскграда" предлагают заменить на 5- и 6-этажные, пишет «Еврорадио».

Вместо района, спроектированного архитектором Михаилом Осмоловским (отсюда и название), может появиться новый район с подземными парковками и торговым центром "Сторожевский". По замыслу авторов проекта, население района вырастет с 1,8 тысячи человек до 3,4 тысячи. Старые двухэтажные дома, которые строили еще немцы после войны, не сохранятся.

Почему именно Осмоловку следует сохранить, говорим с архитектором Ильей Яцевичем.

- В чем все же ценность этой Осмоловки? Может, пусть сносили бы...

- Это один из минских районов, которых довольно немного. Это цельный район, который имеет свою атмосферу, так как комплексно спроектирован. У него есть душа и он представляет ценность с архитектурной стороны. Там уникальная застройка, и планировочная структура создает уникальные отношения между жителями, сохраняет тот дух соседства, который туда вкладывался, дух городского пространства для жизни. А такого пространства в Минске не хватает.

- Можно ли вписать в этот район новые элементы, но сохранить его?

- Если какая-то реконструкция и необходима, то есть разные подходы. Можно было бы провести реновацию района и включить туда новую застройку, соответствующую существующей. Может быть, некоторые дома можно реконструировать. Можно отселить определенную часть жителей и сделать этот торговый центр, если уж так необходимо. Но не сносить полностью — это самый необдуманный вариант.

- Много раз обращались в Минкульт, чтобы придать району статус историко-культурной ценности, почему этого не сделали?

- Существует много причин. Похожий по планировке строительный поселок возле Тракторного завода тоже не сделали историко-культурной ценностью.

- А можно ли что-то изменить на общественном обсуждении?

- Были позитивные примеры. Когда обсуждали проект детального планирования минского района Зеленый Луг, его отправили на доработку, потому что жители были против. Было то же самое с отелем на Городском Валу в Минске, этот проект то ли отправили на доработку, то ли вообще от него отказались.

- И у инвестора могут закончиться деньги на Осмоловку?

Илья Яцевич: Таких примеров много. Инвестор может и ничего не успеть построить, как, например, депо на улице Красной в Минске. Разрушить всегда можно. Но ценность нового может быть несравненно ниже.

Презентация проекта застройки состоится 26 июня в 18:30 в здании администрации Центрального района (Мельникайте, 6).

Посмотреть беседу полностью можно здесь:


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