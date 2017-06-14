Задержан собственник такси «Алмаз 7788» Виктор Пузиков 15 14.06.2017, 20:35

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Виктор Пузиков

Фото: nn.by

Молодого бизнесмена обвиняют в неуплате налогов.

Как стало известно nn.by, 13 июня силовиками был задержан бизнесмен Виктор Пузиков, владелец такси «Алмаз 7788». Пузикову 34 года, он один из наиболее успешных молодых бизнесменов страны.

В Следственном комитете пока не комментируют эту информацию, обещают сообщить подробности завтра.

Первым о задержания Пузикова написал лидер предпринимательской организации «Перспектива» Анатолий Шумченко. По его информации, Пузиков задержан за неуплату налогов.

На форуме таксистов на сайте «Онлайнер» пишут, что Пузикова вместе с заместителем задержали 13 июня. Сейчас они находятся в СИЗО на Володарского.

Что касается службы такси, то она работает без перебоев. У службы 7788 более трех тысяч абонентов.