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Госконтроль подтвердил арест владельца такси 7788 Виктора Пузикова

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  • 15.06.2017, 10:38
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Виктор Пузиков

Виктора Пузикова задержали вместе с женой и компаньоном днем 13 июня за неуплату налогов в 1,4 миллиона рублей.

В Минске задержали бизнесмена, владельца службы такси 7788 Виктора Пузикова. Об этом tut.by сообщили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.

Как стало известно, Виктора Пузикова задержали вместе с женой и компаньоном днем 13 июня. Жену Елену Пузикову и компаньона отпустили 14 июня.

Руководитель и фактический собственник столичной службы такси не заплатил более 1,4 млн руб. налогов, сообщили в КГК.

Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минску и Минской области пресечена противоправная деятельность руководителя и фактического собственника столичной диспетчерской службы такси «Алмаз».

«Установлено, что данный руководитель в течение 2015−2017 гг. регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные денежные средства, которые не отражал в бухгалтерском учете организации. Это позволяло ему уклоняться от уплаты налогов. По предварительной оценке, сумма неуплаченных налогов составила более 1,4 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

Работниками финансовой милиции в отношении руководителя организации и трех его предполагаемых пособников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Двое подозреваемых (в том числе, и руководитель диспетчерской службы такси) задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

В ходе проведенных оперативно-розыскных и неотложных следственных действий изъяты документы, электронные носители информации, содержащие сведения о полученных участниками противоправной деятельности доходах, сокрытых от налогообложения.

Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн долларов США, принадлежащих подозреваемым.

В КГК отметили, что использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило диспетчерской службе такси устанавливать более низкие тарифы, чем у других подобных организаций, благодаря чему в течение последних лет ей удалось занять одну из доминирующих позиций на рынке. В связи с этим доход, ежемесячно получаемый собственником службы такси за счет использования противоправных схем, по предварительным оценкам, превышал 200 000 долларов США.

Виктор Пузиков входит в топ-25 самых успешных молодых белорусских бизнесменов по версии портала «Про бизнес». Основатель службы такси «Алмаз», директор ЧТУП «Виптрейд». В структуру «Виптрейд» входят диспетчерские службы такси, вызываемые по номеру 7788 («Алмаз»), 252, 7878, 778.

У такси «Алмаз» более 3 тысяч абонентов. В 2014 году служба закупила 60 новых автомобилей Geely для автопарка, начала строительство четырех СТО в Минске.


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