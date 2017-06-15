Татьяна Новикова: Сейм Литвы признал, что Белорусская АЭС особо опасна 1 15.06.2017, 22:02

ФОТО: ВАЛЕРИЙ ЧУМАКОВ

Электроэнергия с БелАЭС - как и вся электроэнергия из Беларуси - не будет приниматься на литовском рынке.

15 июня стало известно, что Сейм Литвы признал АЭС в Островце угрозой национальной безопасности. За это высказалось подавляющее большинство литовского парламента — 104 депутата из 141.

Что новый закон значит для отношений Литвы и Беларуси? Голосование в Сейме пришлось на время проведения в Минске крупного экологического форума — 7-й Сессии Совета сторон Конвенции Эспо. В нарушении как раз этой международной конвенции, а также еще двух: Орхусской и Конвенции о ядерной безопасности — обвиняют белорусов депутаты Сейма и литовский МИД, пишет euroradio.fm.

Антиядерная активистка Раса Навицкиене говорит, что Сейм «выпрямил позвоночник» литовской делегации, которая до сих пор вела себя на минской сессии очень неуверенно. В резолюции страны-участницы форума должны выразить общую позицию по строительству Островецкой АЭС. Разработка документа идет с большим трудом. Вопрос атомной станции даже сняли с общего обсуждения — его решают за закрытыми дверями, без участия представителей общественности.

При этом сами литовские делегаты не готовы комментировать новый закон — одни «взяли паузу» до конца минской сессии, а другие признаются, что не знают окончательного текста, утвержденного Сеймом.

Татьяна Новикова, член Совета ОО «Экодом» и координатор Белорусской антиядерной кампании, связывает закон, объявивший Островецкую АЭС угрозой национальной безопасности Литвы, с другим законодательным актом, принятым Сеймом в апреле. «Тем законом определяются меры по защите энергетической системы Литвы от электроэнергии с особо опасных атомных электростанций третьих стран. Беларусь там вообще не называется. А третьи страны — это устойчивое юридическое определение для государств, не входящих в Евросоюз. Ведь в ЕС действуют другие процедуры.

Закон говорит, что Литва не должна приобретать электроэнергию с особо опасных атомных электростанций. Они вообще не должны присутствовать на рынке. Как мне кажется, закон, принятый сегодня, это шаг по реализации того, апрельского закона. Сейм признал, что Белорусская АЭС особо опасна. То есть, она попадает под действие апрельского закона. А это, в свою очередь, значит, что электроэнергия с неё — как и вся электроэнергия из Беларуси — не будет приниматься на литовском рынке».

По мнению консультанта Greenpeace по атомной энергетике Яна Хаверкампа, строя АЭС в 50 км от Вильнюса, Беларусь должна была предвидеть недовольство литовцев и быть готовой к поискам компромисса. Однако пока позиция нашей страны не отличается гибкостью, считает специалист.

В беседе с корреспондентом «Еврорадио» эксперт Greenpeace заметил, что сегодня у Беларуси есть возможность сделать перерыв в строительстве станции, с уважением отнестись к требованим литовской стороны и, следовательно, не испортить отношения с соседом окончательно: «Через два года это будет вам стоить намного дороже».

Но Беларусь не собирается отступать. Вице-премьер Владимир Семашко в кулуарах сессии Совета сторон Конвенции Эспо говорит, что литовский Сейм специально политизирует вопрос Островецкой АЭС вместо того, чтобы обсуждать его по существу.

«Этот процесс очень политизирован. Не в соль, не в суть вопроса, вот что я могу сказать. Ведь кто, как не белорусы, наиболее пострадавшие от Чернобыльской трагедии, понимают, что такое строить АЭС и учесть все требования, выработанные печальным опытом человечества».