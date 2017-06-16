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Ученые открыли уникальный способ восстановления мышц

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  • 16.06.2017, 10:34
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Американские ученые открыли новый уникальный способ восстанавливать мышц.

Метод был придуман работниками Сент-Луисского университета, пишет orthodox.od.ua.

В ходе эксперимента исследователи установили, что ядерный рецептор REV-ERB имеет ключевую роль в синтезе клеток во время регенеративном процессе.

Скелетные мышцы занимают 40-50% от общего веса организма, они поддерживают осанку, участвуют в процессе дыхания, помогают при ходьбе. Мышечная ткань подвержена высокой регенерации, так что небольшие повреждения не страшны.

Но в случае травм или недугов способности к восстановлению в мышцах уменьшаются, а это провоцирует потерю массы и сил. Рецептор REV-ERB способствует регенерации тканей, и на него можно влиять с помощью медикаментов.

Исследователи в области фармакологии и физиологии Колин Флавени и Томас Беррис в данный момент занимаются исследованием этого интересного рецептора. Результаты экспериментов сыграют немалую роль в продвижению науки в области регенерации тканей.


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