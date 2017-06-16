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Лукашенко о «чернобыльских землях»: Здесь нормально живут люди

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  • 16.06.2017, 16:13
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Диктатор посетил Хойникский район и Полесский радиационный заповедник.

Лукашенко сегодня посещает территории пострадавшие от аварии на ЧАЭС, в частности Хойникский район и расположенный в нем Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Лукашенко отметил прогресс, который достигнут в ликвидации последствий аварии и развитии пострадавших территорий.

— Самое главное - что здесь нормально живут люди. В те далекие времена, когда я приехал на втором году своего правления сюда, люди были запуганы. Многие на этом делали политику, они уже за границей сидят (жили на зарубежные гранты). Они съехали, а люди остались жить, передает БелТА.

По его словам, за 20 лет многое изменилось. Лукашенко ставит в заслугу своему президентству, что белорусский народу «не просто сохранил, он вернул к жизни эти территории».

Лукашенко отметил, что за прошедшие годы в Гомельской области удалось утроить производство продовольствия. При этом, по его словам, речь идет о «чистой продукции».


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