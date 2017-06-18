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Дом в Литве можно купить за смехотворные деньги

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  • 18.06.2017, 12:11
Фото с сайта svoiludi.ru

Для литовцев свой дом очень важен. Однако не все дома удается продать.

DELFI поинтересовался, самыми дешевыми домами, которые можно приобрести в Литве.

Однако цена в данном случае определяется качеством. Больше всего домов – полуразвалившиеся, требующие капитального ремонта или подлежат сносу. На порталах можно найти дома по смехотворным ценам – 1 евро, 1000 евро. Однако, если открыть такое объявление, указано, что о цене можно договориться.

DELFI попытался найти объявления без такой приписки. На портале Alio.lt в Рокишкском районе бревенчатый дом можно купить всего за 1900 евро. "Одна комната отремонтирована, новый потолок. До пруда 600 м, до озера – 3 км. Площадь 66 кв. м", - сказано в объявлении. Объявление дополнено фотографиями природы, однако дом изнутри не похож на тот, в котором можно было бы жить. Самая низкая цена была на aruodas.lt.

В Шакяйском районе, в деревне Зуйкинес, продается усадьба за 1497 евро. Дом старый, но описание впечатляет: "Одноэтажный бревенчатый дом утопает в зелени, построенный в 1958 г. Площадь 63 кв. м. Отопление печное. Пол деревянный. Электричество. Кладовка – дровяной сарай 5 кв. м. Хозпостройки. Дом нуждается в ремонте. Есть возможность оборудовать баню. Возможны варианты обмена. Участок 14 соток. Плодородная земля. Окружение приведено в порядок. Спокойное место, красивый ландшафт. Вокруг леса. На участке водоем. Идеальное место для отдыха и жизни".

Объявление прочитали 3000 человек, однако дом до сих пор не продан. К примеру, в Субачюсе (Купишкский район) можно купить за 2500 евро. Автор объявления пишет, что в доме есть частичная отделка, в саду растут фруктовые деревья и кусты. Вода в колодце, туалет - на улице. До Паневежиса всего 30 км. По фотографии видно, что дом жилой, некоторые стены перекрашены, одна стенка на кухне выкрашена в розовый цвет. Однако дом нуждается в капитальном ремонте.

На skelbiu.lt можно найти еще один дом в Субачюсе. Правда, он немного дороже – 2750 евро. В сообщение сказано, что дом нуждается в ремонте, туалет – на улице, есть колодец, огород. В 200 м река Вашуока, в 2 км большие пруды. Сам дом в плесени, поэтому нуждается в основательном ремонте, однако любителей природы это предложение заинтересует.

На том же портале можно найти дом за 2100 евро в Пакруойском районе. Однако объявление короткое. "Рядом с домом участок в 90 соток, его можно купить за дополнительную плану", - сказано в объявлении. Площадь участка около дома – 25 соток, площадь дома – 50 кв. м", - фотографии дома прилагаются.

На портале alio.lt в Радвилишкском районе, в Бейноришкисе, за 2300 евро можно купить дом площадью 59 кв. м. Фотографии не привлекательные, а в сообщении сказано: "Дом нуждается ремонте". Также сказано, что есть хозпостройка, два гаража, хлев, кладовка, навес, уличный туалет. Объявление прочитало 3000 пользователей.

В Радвилишкском районе продают дом в 60 кв. м за 2300 евро. В объявлении сказано, что в доме 2 комнате, дом бревенчатый, участок – 18 соток. Больше никакой информации нет, сказано только, что дом продает частное лицо. Несмотря на то, что объявление смотрели 15 000 раз, дом еще не продан. Оно появилось год назад.

А в Новой Акмяне продают часть дома, принадлежащую государству, продают с аукциона, цена – 1386 евро. В объявлении сказано, что участок под постройкой принадлежит частному лицу. Площадь – 42, в доме две комнаты. Отопление печное, нужен ремонт. Дом внешне выглядит неплохо, но изнутри покрыт плесенью.

Нериюс Чапликас, представитель алитусского отделения агентства по продаже недвижимости Capital сказал, что можно купить дом с землей за 5000 евро.

"Самые дешевые дома обычно находятся за городом, в 10-20 км от него, они часто запущенные, поскольку их жильцы умерли, дома пустуют. Обычно это старые дома, где-то 100-летние бывают, в них давно никто не живет, их местоположение не стратегическое, нет никаких услуг. Такой дом стоит 2000-3000 евро", – сказал он.

"Самые дешевые те, которые не граничат с водоемами, до которых нужно 5 км ехать по гравийной дороге", – сказал он, заметив, что такие дома продать непросто, порой покупателя приходится ждать годами.


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