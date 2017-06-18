Огненное шоу прошло на фолк-фестивале «Свята Сонца» в Дудутках 18.06.2017, 14:43

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Фестиваль огня - одно из самых зрелищных мероприятий купальского фэста.

Два десятка команд продемонстрировали свое мастерство в жанре огненного шоу на фолк-фестивале "Свята Сонца-2017", который прошел 17 июня в музейном комплексе в Дудутках, пишет БелТА.

Фестиваль огня - одно из самых зрелищных мероприятий купальского фэста "Свята Сонца-2017". Фолк-фестиваль также включает несколько разноплановых мероприятий: open-air концерт, этноплощадки, рынок мастеров, обрядовые и развлекательные мероприятия.

Фестиваль "Свята Сонца-2017" посвящен Купалью, а потому на празднике будет уделено много внимания воссозданию традиций и обрядов национальной белорусской культуры и праздника Купалья.