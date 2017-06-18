Трое белорусов стали жертвами черных трансплантологов из Косово 18 18.06.2017, 21:47

Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, жертвами которых стали белорусы.

Подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, жертвами которых стали белорусы, озвучены в вечернем эфире телеканала «Столичное телевидение», сообщает БелТА.

В 2008 году в Косово была раскрыта преступная схему по продаже донорских органов. Завербованным оказался и один белорус. Черные трансплантологи обещали $10 тыс. за операцию, однако по факту платили лишь $7 тыс. Остальное обещали вернуть после того, как донор приведет еще одного желающего лечь на операционный стол.

Операции проводились некачественно. Как результат - у доноров оставались многочисленные шрамы, а впоследствии появлялись проблемы со здоровьем.

В главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси совместно с коллегами из Украины и Израиля работали над этим резонансным делом. Всего три гражданина Беларуси стали жертвами черных трансплантологов. Одного прооперировали в Косово, другого в Эквадоре, третьего – в Киеве.

Примечательно, что никто из граждан Беларуси остро не нуждался в деньгах. Кто-то расплатился почкой за свадьбу и две недели отдыха в Египте, кто-то за нее купил скутер и ноутбук. В случае с белорусами основной мотивацией было не заработать как можно больше денег, а скорее, убежать от рутины.

После Косово громких дел с участием белорусов не было.

Как отметили в сюжете, на просторах интернета гуляет немало объявлений от желающих продать почки за деньги. Адресанты не с белорусской пропиской, речь о других странах. В Беларуси все, что касается коммерциализации процесса обмена органами, уголовно наказуемо.

К слову, изъятый орган живет мало: дольше всего держится почка, а вот сердце бьется максимум 8 часов.