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Центробанк Литвы прогнозирует более быстрый рост экономики

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  • 19.06.2017, 17:05
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Литве удалось переориентировать экспорт с России на западное направление.

Согласно новейшим прогнозам аналитиков центробанка, в этом году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы должен увеличиться на 3,3%, а в следующем прирост замедлится до 2,8%, сообщает delfi.lt.

В середине марта прогнозировалось, что экономика страны увеличится на 2,6%, а в 2018-м - на 2,8%.

«Экспорт товаров увеличился в направлении Востока и Запада, особенно подскочил экспорт. В качестве успешного примера этого мы можем отметить транспортный сектор, который с России переориентировался в западном направлении и в состоянии успешно расти», - отметил в понедельник на пресс-конференции директор Службы экономической и финансовой стабильности центробанка Гедиминас Шимкус.

По словам Шимкуса, повышению прогнозов годового прироста экономики способствовали и неоправдавшиеся чаяния по увеличению зарплат.

Экономист LB считает, что прогноз на 2018 г. остаётся прежним, так как рост заработной платы может оказаться более скромным.

Банк полагает, что средняя заработная плата в этом году должна увеличиться на 6,5%, в 2018-м - на 5,7%. Ожидается, что инфляция в этом году составит 3,2%, в следующем году цены вырастут на 2,2%.

Прогнозируется также, что экспорт Литвы в этом году возрастёт на 3,9%, в 2018-м - на 4,3%. Уровень безработицы, в прошлом году достигавший 7,9%, в этом году должен уменьшиться до 7,3%, а в 2018-м - до 7,1%.


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