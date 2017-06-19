Олег Волчек: Фанаты - это мощная инициатива, которая умеет солидаризироваться 1 19.06.2017, 19:50

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фото: Наша ніва

Правозащитник объяснил, почему белорусская власть боится футбольных фанатов.

16 июня Минский городской суд подтвердил обвинительные приговоры фанатам «Партизана». Илья Воловик получил 10 лет лишения свободы, Филипп Иванов и Вадим Бойко по 4 года, Дмитрий Цеханович 6 лет, Артем Кравченко и Вадим Чертович — по 12 лет, пишет belprauda.org.

Двое фигурантов дела: Вадим Бойко и Филипп Иванов – пока находятся на свободе: 10 июня обоим изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Почему же суд вынес столь жестокий приговор фанатам? Объясняет руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Футбольных фанатов часто подвергают необоснованным обыскам, привлекают к административной и уголовной ответственности. Государственные СМИ пугают общественность «экстремистским движением», готовым к насилию.

Отборочный матч Чемпионата Европы между сборными Украины и Беларуси, 5 сентября 2015 года, Львов, фото: Наша ніва

Власть считает фанатов хорошо организованной структурой – с дисциплиной и с быстрым принятием решений. Но главное в том, что фанаты футбол не любят культ силы или давления на их интересы. Эта мощная общественная инициатива, которая умеет солидаризироваться не только в Беларуси, но и за рубежом. Вспомним, как несколько лет назад в Украине встречались сборные Беларуси и Украины, но во время матча не наблюдалось даже намека на агрессию, наоборот, между фанатами установилось дружеское взаимопонимание. Это «поколения независимых» и свободных граждан, которые родились не в СССР, т.е. – внесистемная оппозиция.

Власть внимательно следит за события в Украине после Майдана. Там часть футбольных фанатов пришла в украинскую политику. Они были участниками уличных акций и участвовали в АТО. Сегодня наблюдаются тесные контакты между белорусским и украинским фан-движением.

Их структуры готовы быстро организоваться, найти самофинансирование и готовность защищать свои интересы. Все чаще видим мы футбольных фанатов под белорусскими национальными флагами и с символикой исторической «Погони».

Власть это понимает, а поэтому такими уголовными делами остужает желание футбольных фанатов присоединиться в «час пик» к оппонентам власти или создать свое фанатское движение в виде политической силы.

Сегодня футбольные фанаты держатся обособленно от политики, но кто его знает, что может произойти через несколько лет? Власть зачищает протестные группы граждан перед президентскими «выборами» в 2020 году.

Только так можно объяснить большие тюремные сроки, которые получили футбольные фанаты ФК «Партизан» за драку с фанатами ФК «Торпедо». Тем более, что в суде потерпевшие не выставляли претензий к обвиняемым, как и дорожные службы.

Напомним, что 29 июня 2014 года произошла драка на остановке «Универсам» на улице Нестерова в Минске, а позже неизвестные разбили стекла в троллейбусе и распылили газ. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 339 «хулиганство», позже изменив обвинение на «злостное хулиганство».

В суде звучали фамилии семи потерпевших, хотя сумма ущерба – все-то 29 рублей: стоимость разбитого окна и порванной куртки одного из потерпевших. Никто из потерпевших в милицию не обращался, поскольку не считают себя таковыми. А госпредприятие «Минсктранс» отозвало гражданский иск о возмещении вреда, так как еще до начала процесса весь ущерб был погашен.