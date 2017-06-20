«Сердце Минска» как пример уличной демократии 6 Антон Денисов kyky.org

20.06.2017, 8:18

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Четыре главных тезиса, почему надо защитить Осмоловку.

Итак, над Осмоловкой вновь нависла угроза. И на этот раз очень серьезная. Проект архитекторов из «Минскградо», выполненный по заказу Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, был разработан давно, а сейчас его выносят на обсуждение. На месте двухэтажных домов собираются строить квартал дорогого жилья вместе с подземным паркингом, офисами и торгово-развлекательными помещениями. А местных жителей расселят кого куда.

Фото: Siarhei Hudzilin

Вопрос о сносе или реконструкции домов по лицам Богдановича–Киселева–Куйбышева–Коммунистическая поднимался уже неоднократно, предлагались различные варианты. Но большинство архитекторов, урбанистов и историков соглашалось, что Осмоловка заслуживает статуса историко-культурного наследия в первую очередь за совокупность своих архитектурных качеств, которые нужно воссоздать даже при демонтаже домов из-за их ветхости. Но в проекте ничего подобного не предусмотрено.

Да, дома в Осмоловке сильно обветшали. Их строили немецкие военнопленные на скорую руку. Но ремонт в зданиях не проводился много десятилетий, а жильцам некоторых домов самим пришлось утеплять стены, укреплять перекрытия и даже латать крыши. Мягко говоря, это странная тактика: довести дома до такого состояния, а потом в качестве главного аргумента указывать на их изношенность. И все же Осмоловка имеет ряд бесспорных достоинств, которые делают этот район уникальным для Минска и всей Беларуси. Давайте по порядку.

Аргумент 1. Стиль и эстетика застройки 1940-50х гг.

Само название «Осмоловка» (другой, менее популярный вариант, – «Осмоловичи») появилось относительно недавно. От местных жителей в девяностых и нулевых я его не слышал, квартал назывался «домами на улице Коммунистической», а раньше его именовали военным городком и поселком Павла Люторовича.

План кварталов из книги Осмоловского М.С. (Архитектура городов СССР) 1950 г.

Осмоловка – это пример первых послевоенных типовых проектов. Это памятник эпохи новой советской архитектуры. Над обликом Минска тогда работала целая плеяда действительно крутых архитекторов: Александр Воинов, Михаил Бакланов, Аркадий Брегман, Валентин Гусев, Абрам Духан, Юрий Егоров, Георгий Заборский, Виктор Волчек, Владимир Король, Ольга Ладыгина, Иосиф Лангбард, Наум Трахтенберг и многие другие.

Михаил Осмоловский проектировал эти кварталы вместе с академиком Михаилом Парусниковым, архитекторами Михаилом Ручко и Абрамом Даниляком (тогда это были улицы Горького-Сторожевская-Куйбышева-МОПР). Каждый из этих домов воплощает представления о функциональности, стиле и эстетике конца 40-х начала 50-х годов прошлого века.

Фото: Наталья Путято

Кварталы были воздвигнуты на месте исторической Сторожевки. Ее трассировка улиц, конфигурация кварталов и их планировочная структура формировались в начале ХIХ века после большого Минского пожара 1809 года. Существовавшая здесь малоэтажная застройка усадебного типа была полностью разрушена в годы Второй Мировой войны.

Это первый и, пожалуй, единственный пример, когда авторы попытались сохранить преемственность минским градостроительным традициям XIX-начала ХХ веков!

Летопись Осмоловки – это еще и сотни ярких примеров истории повседневности, судеб людей, устной памяти. Историк и культуролог Сергей Харевский уже посвятил этому месту книгу «Асмалоўка. Дамы і мары». Эти дома и люди ждут новых исследователей: например, очень слабо изучен период пребывания здесь немецких военнопленных, которые строили дома, – их коммуникации с местными жителями и восприятия друг друга.

Аргумент 2. Дома, которые не похожи на стеклянные коробки и серые панельки

Осмоловка была тем лучшим, что дало людям советское градостроительство. Масштаб застройки – человечный и комфортный. Дома имеют примечательный облик и не вызывают отторжения, как хрущевки и прочие типовые дома на следующих этапах городской застройки. Хотя сейчас даже хрущевки выглядят намного более родными, нежели современные коробки.

Иллюстрация: FB Сергея Харевского

Я полжизни провел рядом с Осмоловкой и с ранних лет заметил, что это место оказывало какое-то умиротворяющее воздействие. Дома не угнетают визуально, рядом с ними не чувствуешь себя песчинкой, гонимой ветром. А это очень важно для жителя современного мегаполиса с его постоянными стрессами. Особенно после улиц Кропоткина, Веры Хоружей и Гая с их серыми, однотипными панельками, гаражами и ободранными площадками.

Осмоловка была создана для жизни. Многие современные кварталы с плотной застройкой и дорогущими квадратными метрами служат иным целям. В них человек «кантуется», отсыпается в перерывах между работой и при первой же возможности удирает с семьей в загородный коттедж или уезжает в отпуск.

Аргумент 3. Как вильнюсский Ужупис, только в Минске

Осмоловка формирует свою культурную среду. Ведь город – это не только жилые дома, но и определённый образ жизни, быта и общения со своим пространством дворов и квартальной организацией. Здесь жили герои войны, артисты, певцы Оперного, ученые. По рассказам старожилов, квартал закрывали на ночь, жильцы дружили семьями и целыми домами, устраивали совместные праздники и торжественные обеды. Сейчас часть энтузиастов восстанавливает эти традиции.

Не стоит забывать о том, что на верхних этажах-мансардах многих домов есть студии и мастерские художников. Здесь творили Николай Мищенко, Леонид Гомонов, Анатолий Белявский, Олег Ладисов, более десяти лет здесь была студия Руслана Вашкевича.

Картина Валентина Губарева. Мастерская художника долгое время находилась в Осмоловке

Я вспоминаю, что когда-то в Осмоловке ко мне подошел человек неопределенного возраста и стал рассказывать про свое детство и «лучшего друга Сашку Тихановича», про совместные посиделки во дворе с игрой на гитаре.

А ведь ныне покойный народный артист Беларуси Александр Тиханович действительно родился и жил в доме № 12 на улице Чичерина.

Аргумент 4. Самоорганизация жильцов как пример уличной демократии

В свое время знаменитый архитектор и теоретик архитектуры Кристофер Александер доказал, что среда оказывает огромное влияние на горожан, и вместе с ней у человека формируются склонности, привычки и социальные идеалы. Даже структура улиц, дорожек и зеленых насаждений, наличие или отсутствие мест для встреч чрезвычайно важны, потому что влияют на характер и благополучие населения.

Александер пытается разработать процесс проектирования и строительства, который обеспечил бы демократизацию полномочий по формированию окружающей среды. Если житель города может участвовать в планировании и организации своего жилого пространства и прилегающих территорий, он может быть субъектом политики и поддерживать идеалы демократии.

Фото: FB группа «Осмоловка»

Осмоловка может стать для нас примером квартала, где возможна политическая самоорганизация, местное самоуправление, культурная среда, пешеходно-велосипедная мобильность и многое другое. Если мы ее спасем.

Общественное обсуждение открывается 23 июня. А презентовать проекта сноса будут 26 июня в 18.30 в здании администрации Центрального района. Нам нужно быть там и сделать все возможное, чтобы защитить Осмоловку, сохранить ее наследие и ее дух для потомков. Иначе будет безвозвратно утрачена уникальная часть города и историческое наследие.

Антон Денисов kyky.org