Светлана Алексиевич об интервью на «Регнуме»: Меня обманули 20.06.2017, 14:39

Фото: svaboda.org

Белорусская писательница заявила, что не давала интервью пропагандистскому сайту.

Российское агентство Regnum опубликовало интервью со Светланой Алексиевич, которое она запретила печатать. По словам писательницы, интервьюер вел себя не как журналист, а как пропагандист, передает «Рады Cвабода».

К тому же она утверждает, что давала согласие на беседу с представителем издания «Деловой Петербург» и сейчас пытается узнать, каким образом текст оказался на черносотенном ресурсе.

«Как только этот журналист задал мне три-четыре первых вопроса, я сказала, что отказываюсь на них отвечать и запрещаю печатать, — объяснила Алексиевич корреспонденту «Свабоды». — И своего литературного агента, который предложил интервью и организовал встречу, предупредила, чтобы позвонили и предупредили руководство. Дело в том, что я увидела его изначально агрессивную направленность. Если сразу еще казалось, что можно о чем-то спорить, то после вопроса — почему вы защищаете украинских бандитов — все стало ясно. А поскольку таких людей ни в чем не убедишь, то я от общения отказалась».

Каких мер со стороны Алексиевич следует ожидать в этой ситуации? Реально ли, что дело может дойти до суда?

«Естественно, я буду связываться с организаторами беседы, буду советоваться со своим литературным агентом Солодовниковым. К сожалению, не верю, что в этой ситуации что-то можно сделать… Огорчает только то, что это абсолютно молодой человек — почему я и надеялась, что после первых реплик еще можно будет вырулить на действительно плодотворную дискуссию. Но тот случай, когда ни в чем убедить невозможно. Вот была кровь на Донбассе, наших бьют и т.д. Я и отвечаю: а как вы хотели? Чтобы приехали туда на танках и вас любили? Как о стенку горох, бессмысленно. Даже комментировать особо не приходится, все понятно».

«Человек, который все это организовывал, потом сам был ошарашен, как так получилось, что появился несогласованный материал. Видно, что «Деловой Петербург» действительно отказался печатать текст, раз я запретила и потом еще это подтвердил мой представитель. Тогда этот журналист напечатал в другом месте. Никакому агентству я интервью не давала. Похоже, что там узнали и решили воспользоваться ситуацией».