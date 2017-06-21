Лауринас Кащюнас: Не к лицу дружить с фасадными институтами диктатуры в Беларуси 21.06.2017, 14:07

Лауринас Кащюнас

В Сейме Литвы не зарегистрировали группу по связям с «палаточниками» в Минске.

Представитель партии Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ярослав Наркевич возмущен тем, что в парламенте страны не позволили зарегистрировать межпарламентскую группу по связям с Беларусью, сообщает delfi.lt.

«Еще в ноябре была учреждена межпарламентская группа добрососедских связей с Беларусью. В группу записались 18 членов Сейма, избраны ее руководители. Однако до сего времени группу в Сейме не регистрируют, хотя в соответствии со Статутом Сейма это должно было быть сделано после первого заседания, когда были выбраны председатель группы и его заместители», - заявил во вторник на пленарном заседании парламента Наркевич.

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис, в свою очередь, отрезал, что группу не регистрируют, поскольку это, дескать, рекомендовал парламентский Комитет иностранных дел.

Консерватор Лауринас Кащюнас предложил инициаторам дружбы с Беларусью примкнуть к уже действующей в Сейме группе поддержки белорусской оппозиции.

«В Беларуси нет свободно избранного демократического парламента, поэтому создавать группы дружбы с фасадными институтами авторитарного режима не к лицу членам демократического парламента. Насколько мне известно, Комитет иностранных дел отклонил учреждение этой группы и очень хорошо сделал, так как в Сейме имеется группа «За демократическую Беларусь», и я предложил бы членам этой группы просто присоединиться к деятельности нашей группы», - сказал Кащюнас.