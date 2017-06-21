В Москве неонацист отрезал голову белоруске

В Москве неонацист отрезал голову белоруске1
- 21.06.2017, 16:57
40-летняя Елена Шитик приехала в Россию, чтобы заработать на ремонт квартиры.
В 2015 году в Москве задержали нескольких парней и девушеку возрасте от 19 до 25 лет. Эти пятеро с особой жестокостью убивали людей, пишет nn.by.
Подробности дела описывает российский портал «Медуза».
Преступники объяснили, что убивали людей, поскольку «чистили» город от бездомных и пьянтосов.
Но жертвами становились и случайные люди.
Одной из жертв была белоруска — 40-летняя Елена Шитик, приехавшая заработать на ремонт в квартире. Ее мать Вера Терешкова сказала «Медузе», что на опознание ей по отдельности показали голову и тело дочери.
Женщину убил 20-летний Павел Войтов. Он нанес ей 44 удара ножом.
«Здесь я убил бомжиху, — рассказал он следователям на месте убийства, рядом с Тверской-Ямской улицей. — Около теплотрассы тормознул ее, нанес ей ударов двадцать, она скатилась в яму».
«Мотив?» — спросил следователь. Войтов пожал плечами.
«Ненависть», — ответил он через несколько секунд.
«К кому?» — уточнил следователь.
«К бомжам», — ответил он.
Войтов участвовал в 14 убийствах.
Его сообщники рассказали, что во время убийства он вел себя спокойно и получал удовольствие, даже подумывал о теракте.
Приговор убийцам пока не вынесен.