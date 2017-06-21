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В Москве неонацист отрезал голову белоруске

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  • 21.06.2017, 16:57
Павел Войтов
Фото: Семен Кац, «Медуза

40-летняя Елена Шитик приехала в Россию, чтобы заработать на ремонт квартиры.

В 2015 году в Москве задержали нескольких парней и девушеку возрасте от 19 до 25 лет. Эти пятеро с особой жестокостью убивали людей, пишет nn.by.

Подробности дела описывает российский портал «Медуза».

Преступники объяснили, что убивали людей, поскольку «чистили» город от бездомных и пьянтосов.

Но жертвами становились и случайные люди.

Одной из жертв была белоруска — 40-летняя Елена Шитик, приехавшая заработать на ремонт в квартире. Ее мать Вера Терешкова сказала «Медузе», что на опознание ей по отдельности показали голову и тело дочери.

Женщину убил 20-летний Павел Войтов. Он нанес ей 44 удара ножом.

«Здесь я убил бомжиху, — рассказал он следователям на месте убийства, рядом с Тверской-Ямской улицей. — Около теплотрассы тормознул ее, нанес ей ударов двадцать, она скатилась в яму».

Место убийства Елены
Фото: Семен Кац, «Медуза»

«Мотив?» — спросил следователь. Войтов пожал плечами.

«Ненависть», — ответил он через несколько секунд.

«К кому?» — уточнил следователь.

«К бомжам», — ответил он.

Войтов участвовал в 14 убийствах.

Его сообщники рассказали, что во время убийства он вел себя спокойно и получал удовольствие, даже подумывал о теракте.

Приговор убийцам пока не вынесен.


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