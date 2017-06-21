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Правительство Литвы призывает Польшу, Латвию и Эстонию блокировать БелАЭС

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  • 21.06.2017, 19:11

Нужно принять решения, которые не позволят электроэнергии с Островецкой АЭС попасть в электросистемы стран Балтии и Польши.

Группа литовских парламентариев предлагает, чтобы Сейм официально обратился к политикам Польши, Латвии и Эстонии с призывом присоединиться к инициативе блокировать строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС), пишет delfi.lt.

В соответствии с проектом, парламентариев соседних стран предлагается просить о принятии решений, «которые не позволят электроэнергии, поставляемой с небезопасных атомных электростанций, попадать в электросистемы стран Балтии и Польши».

После принятия резолюции парламентариев Латвии, Эстонии и Польши предполагается призвать обратиться совместно в Европарламент (ЕП) и Еврокомиссию (ЕК).

Проект резолюции вносят консерваторы Жигимантас Павиленис, Лауринас Кащюнас, Габриэлюс Ландсбергис, Дайнюс Крейвис, «крестьяне» - председатель Экономического комитета Сейма Виргиниюс Синкявичюс, председатель Комиссии по энергетике Виргилиюс Подерис, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.

На прошлой неделе Сейм законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья жителей Литвы. Цель этого закона - обосновать ограничения импорта электроэнергии. Российская корпорация «Росатом» строит БелАЭС в 50 км от Вильнюса. Правительство Литвы утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и природоохраны.


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