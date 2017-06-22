Лукашенко учит жизни министров стран ЦЕИ 21 22.06.2017, 11:56

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Диктатор встретился с министрами иностранных дел и главами национальных делегаций стран - членов Центрально-Европейской инициативы.

"Внешняя политика нашей страны основана на многовекторности и миролюбии. Мы стремимся выстраивать дружественные, взаимовыгодные отношения со всеми государствами. Для нашей страны в равной степени важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая искусственного выбора между ними", - заявил Лукашенко.

Однако, заметил диктатор, есть определенные силы, которые не оставляют попыток возродить "блоковую политику прошлого".

"Кто как не мы, представители государств Центральной и Восточной Европы, понимаем, к каким разрушительным и катастрофическим последствиям она может привести", - сказал правитель.

"Существующие реалии таковы, что государствам, которые географически находятся между Европой и Азией, необходимо брать на себя больше ответственности в вопросе обеспечения региональной стабильности. Тем более это порой ничего не стоит в материальном плане. Ведь от нас во многом зависит, станут ли наши страны разделительной линией между мировыми центрами силы или их связующим звеном. Сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте", - уверен Лукашенко.

Только через равноправный диалог и полноценное экономическое сотрудничество можно создать подлинно Большую Европу, гарантировав потомкам мир, безопасность и процветание, сказал диктатор.

Лукашенко отметил, что с первых дней своего существования организация призвана развивать взаимовыгодные экономические связи между странами Европы после холодной войны.

"На сегодняшний день эта организация объединяет страны, входящие в самые разные интеграционные образования и форматы. Нам необходимо в полной мере использовать данный фактор. Именно по этой причине Беларусь избрала в качестве главной темы своего председательства продвижение совместимости и взаимодополняемости в Большой Европе, - пояснил Лукашенко. - Находясь на евразийском перекрестке, наши государства сталкиваются со схожими сложностями в социально-экономическом развитии. В то же время это создает огромные возможности для расширения торговли и активизации связей в других сферах".