Белорусский милиционер утонул в Испании 29 22.06.2017, 15:57

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Иллюстрационное фото

40-летний мужчина спасал своих детей.

40-летний сотрудник МВД Александр вместе с семьей отправился на испанский курорт Аликанте. Как стало известно Onliner.by, во вторник они купались в море. И неожиданно детей минчанина стало затягивать течением. В итоге ему удалось спасти детей, жена тоже выплыла, но сам мужчина утонул.

— Дети Саши и Ирина, им 5 и 9 лет, плескались в кругах. И тут вдруг их стало затягивать в море, — рассказали Onliner.by знакомые семьи. — Ирина и Александр бросились к ним на помощь. Ирина плавает лучше, она выплыла, дети тоже в порядке, а вот Саша не смог выплыть. Спасатели быстро среагировали. Через две минуты его уже вытащили на пляж, 20 минут реанимировали, но спасти не смогли. Он умер на глазах у детей.

В настоящее время Ирина и двое детей находятся в Испании, в городе Гуардамар-дель-Сегура. По словам родственников, вчера было вскрытие, алкоголя в крови белоруса не обнаружено. Испанские врачи сказали, что сердце у него здоровое.

— Сейчас самая главная проблема в том, что жене нужна справка о смерти из Испании, чтобы похоронить мужа дома, — говорят знакомые семьи. — Ее там делают через суд и очень долго. И сейчас непонятно, как быть и что делать...

Посольство Беларуси в Испании уже связалось с семьей погибшего. По словам консула Беларуси в Испании Александра Ивашкевича, сейчас семье оказывают всестороннюю помощь.

— Посольство Беларуси в Испании 20 июня 2017 года незамедлительно после получения информации о произошедшей трагедии с гражданином Беларуси дало поручение почетному консулу в городе Аликанте оказать максимальное содействие семье погибшего. И решить все необходимые правовые и организационные формальности, связанные с оформлением документов и вывозом тела гражданина Республики Беларусь, — отметил консул. — Консул в Мадриде в тот же день, 20 июня, связался с супругой погибшего и вступил в контакт с испанскими службами, с которыми консульские сотрудники находятся в постоянном взаимодействии. К сожалению, законодательство Испании предусматривает определенные временные процедуры по оформлению документов для организации вывоза тела погибшего. Мы максимально стараемся ускорить эти процедуры. Посольством установлен контакт с белорусской страховой компанией «Белгосстрах» и их партнером Savitar Group.