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Как развалили Мотовело

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  • 23.06.2017, 11:24
  • 14,684
Фото: onliner.by

Почему получилось так, что предприятие задолжало кредиторам вдвое больше, чем оно стоит.

Согласно заявке на банкротство, которую руководство «Мотовело» подало в экономический суд Минска, предприятие задолжало кредиторам вдвое больше, чем стоит, говорится в репортаже «Белсата».

В заявлении, подписанном бывшим мэром Минска Николаем Ладутько, которого власти назначили в прошлом году директором предприятия, говорится, что причина — хроническая нерентабельность и неплатежеспособность.

В начале этого года акции ОАО «Мотовело» были изъяты у предыдущего собственника — австрийской компании ATEC Investments, которая принадлежит Александру Муравьеву, а самого Муравьева посадили на 11 лет — по обвинению в мошенничестве и коррупции.


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