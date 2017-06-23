Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны 1 23.06.2017, 15:34

Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

Сейм Литвы принял постановление, в котором заявил, что атомная станция, строящаяся в Островце, является особо опасной.

Специально для сайта Charter97.org сложившуюся ситуацию комментирует Раса Юкнявичене, член Сейма Литвы и министр обороны в 2008 – 2012 годах.

- Почему Сейм принял это постановление по АЭС и что оно на самом деле означает?

- Электростанция, которую возводят в Островце, с самого начала не была безопасной, Прежде всего, она не соответствует международным стандартам. Само существование Островецкой АЭС - это физическая угроза Вильнюсу, столица Литвы находится в зоне эвакуации.

Положение ухудшается тем, что этот проект – российский, станцию строит Росатом. В результате, даже мимо воли Беларуси Кремль может использовать станцию и для гибридной войны, и для шантажа Литвы и других соседних стран. Наконец, сами реакторы, которые будут действовать на станции, новой и еще не проверенной модели. Хуже того, есть множество свидетельств, что строительство ведется непрофессионально, известно о нескольких инцидентах во время процесса. Все это не может не вызывать беспокойства.

- Каковы будут последствия принятия резолюции?

- Прежде всего, постановление означает, что мы последовательно идем к тому, что Литва не будет приобретать электричество, которое будет производиться на небезопасной атомной станции в Островце. Также это означает, что мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы не было возможности транзита этой энергии через нашу территорию.

- Подобная позиция означает, что отношения с Минском ухудшатся?

- Начали это не мы, а Александр Лукашенко. Это он принял решение строить атомную АЭС практически на самой границе с Литвой и в опасной близости к Вильнюсу.

- Какие будут следующие шаги Вильнюса?

- Будем продолжать работать с соседними странами и более активно на европейском уровне. Максимально быстро постараемся выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Беларусь, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и стать частью европейской энергосистемы.