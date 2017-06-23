Светлана Алексиевич стала жертвой розыгрыша кремлевских пранкеров 1 23.06.2017, 19:29

Светлана Алексиевич

Фото: ULF ANDERSEN VIA GETTY IMAGES

История с пранкерами — хороший пример того, как российское государство набирает себе новых солдат информационной войны.

После скандального интервью известной белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которое опубликовал «Регнум», в атаку на нобелевского лауреата пошли российские пранкеры, пишет nn.by.

До Светланы Алексиевич дозвонились известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как «Вован и Лексус».

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров

История с пранкерами — хороший пример того, как российское государство набирает себе новых солдат информационной войны. Кузнецов и Столяров начинали с троллинга знаменитостей, а потом перешли на политиков. Они «разводили» Лукашенко, президента Турции Эрдогана. В последнее время пранкеры позиционируют себя как общественных деятелей, они реагируют на «повестку дня», звоня тем, чья позиция не совпадает с нужной России, за что Кузнецова и Столярова подозревают в связях с Кремлем и ФСБ. К тому же, некоторое время Вован и Лексус даже имели свою передачу на телеканале НТВ.

Алексиевич они сообщили, что она якобы разговаривает с министром культуры Украины.

В беседе писательница вновь высказалась о необходимости дерусификацыи Украины, поддержала декоммунизацию и снос советских памятников. На предложение съездить в зону АТО Светлана Алексиевич ответила положительно.

В принципе, ничего особенного нового или неожиданного из уст писательницы не прозвучало. Однако, российские СМИ уже начали возмущаться «жесткой ультраправой риторикой» Алексиевич.

Сама писательница подтвердила, что ей звонили. Но ведь российские СМИ, которые теперь восхищаются по поводу пранка, не сообщают, что Алексиевич звонили два раза.

- Сначала позвонили якобы от министра культуры Украины, да. Я поверила. А потом якобы звонил Дворкович [Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства Расіійскай Федерации-прим.], там обещали какой-то орден Дружбы… Я уже не поверила, сначала просто наблюдала за игрой, а потом рассмеялась, — рассказала Светлана Алексиевич. — Но в той беседе с «министром культуры» я ничего не сказала такого, чего стыдилась бы. Мои взгляды не меняются.

В России сегодня не хотят слышать правду. И этот шлейф в России вокруг меня — желание ответить, желание облить грязью фигуру, которая мешает. Обычный прием.

В целом, травля Алексиевич в России начинает напоминать прежние кампании по дискредитации других лауреатов Нобелевских премий, критических к тогдашней власти: академика Сахарова, писателей Пастернака, Солженицына и Бродского. В то же лауреаты-симпатизанты, как физик Алферов, писатель Шолохов, жили себе спокойно.