«Громко матерился и срывал с омоновцев погоны» 14 28.06.2017, 9:41

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Максим Филиппович

Фото: «Радыё Свабода»

Блогер Максим Филипович жестко высмеял государственных лжесвидетелей и клеветников.

Блогер Максим Филипович из Гомеля снял ролик об ответе государства представителю профсоюза РЭП в Гомеле Виктору Козлову: «Кричащий матом. Результат попытки привлечь клеветников».

Виктор Козлов был задержан накануне митинга, провел несколько суток в изоляторе, а после был осужден за то, что якобы «громко ругался матом», хотя из-за осложнений после операции на легком он не может даже громко разговаривать.

Максим Филипович так прокомментировал praca-by.info свое видео:

«Виктор Козлов - тот человек, который по физиологическим и моральным свойствам не мог материться. Однако, на суде его оклеветали сотрудники ОМОНа. Виктор не остановился и решил привлечь к ответственности клеветников. Однако такого результата/ответа ни он, ни все мы никак не ожидали».