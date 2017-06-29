Путин в западне 4 Евгений Ихлов

29.06.2017, 9:37

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Владимир Владимирович заврался и сам себя «переиграл».

«Минское» урегулирование невозможно просто потому, что Путин не может признать нарушение международного права в виде ввода интервентов в чужую страну.

Любое мирное урегулирование означает необходимость вывода иностранных войск. Но начать вывод - это признать их наличие. В Кремле помнят политическую катастрофу для СССР после признания размещения ракет на Кубе.

Даже договорившись, что мирный процесс и выборы начнутся до окончательного вывода оккупантов, все равно будет необходимость зафиксировать их нахождение в казармах и в полевых лагерях.

Более того, необходим будет международный контроль за безвылазностью оккупационных гарнизонов. А это уже - юридическая констатация оккупации, которую так старательно ждут украинские представители в международных судах и в ООН.

Эрэфия не может отказаться от констатации принадлежности ОРДЛО к Украине.

Поэтому невозможно внятно объяснить, почему выборы в новые органы власти не должны проходить по украинским законам и почему невозможен международный мониторинг украинско-российской границы.

Даже если будет создана компромиссная форма выборов, например, только мажоритарная схема, исключающая участие партийных списков, то выдвижения партийных кандидатов и появления представителей украинских партий избежать будет нельзя. Но первое же появление жовто-блакитного прапора на территории ОРДЛО наглядно объяснит самому глупому - их отдают Киеву. Что означает смену модели лояльности приспособленцев (как всегда - большинство) и немедленное обрушение всей системы власти.

Если «ихтамнетов» вывести превентивно, то, во-первых, массированный вывод будет зафиксирован технически и станет доводом в доказательство агрессии, а, во-вторых, вся марионеточная властная инфраструктура, узнав о выводе войск, кинется вдогонку, жалко подвывая: я же ваш - буржуинский! (Достаточно вспомнить агонию советской власти ровно 76 лет назад при продвижении вермахта).

В результате Путин попал в юридическую западню, при которой нельзя заключить мира, не признав войны.

Украина же, дождавшись эвакуации «ихтамнетов», может ставить все новые и новые условия, потому что вернуть уже будет невозможно. Например, при разногласиях с Египтом, Израиль мог грозить приостановить вывод войск с Синая (что удерживало Каир от выражение неудовольствия израильскими операциями в Ливане и ударов по Ираку), но нельзя грозить приостановкой отвода частей, которых нет...

Евгений Ихлов, «Фейсбук»