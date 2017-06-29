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На базе отдыха под Брестом предлагают поиграть в «зеленых человечков»

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  • 29.06.2017, 19:10
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Фото: «Белсат»

На сайте базы отдыха на фото люди в военной форме с макетами оружия в руках идут в атаку на фоне российского триколора.

Научно-развлекательный центр «Парк Полянка» в 20 километрах от Бреста, предлагает различные варианты отдыха. Например, можно стать пионером или почувствовать себя «вежливыми людьми».

На официальном сайте базы отдыха на фото люди в военной форме с макетами оружия в руках идут в атаку на фоне российского флага. «Белсат» позвонил в «Парк Полянку» и обратился за комментарием, но представитель парка заявил, что это не оружие, а кусок пластмассы. А после вопроса о российском флаге бросил трубку.

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Аниматор Брежнев
Парень в пионерском галстуке и аниматор Брежнев
Люди в военной форме с макетами оружия в руках идут в атаку на фоне российского флага

Стоит напомнить, что Россия в 2008 году ввела войска в Грузию, захватив Южную Осетию и Абхазию, а в 2014 оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. Поэтому вряд ли игры на фоне триколора уместны на белорусской базе, как и шутки с Брежневым, во время правления которого СССР оккупировал Чехословакию и начал войну в Афганистане.


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