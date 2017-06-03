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Видеохит: Ловкач поймал рыбу голыми руками

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  • 3.06.2017, 14:46
  • 3,841

В качестве приманки рыбак использовал малька, которого держал за хвост

Как гласит известная поговорка, «без труда не выловишь и рыбку из пруда». При этом не обязательно даже использовать удочку или спиннинг.

Это доказал герой видеоролика, опубликованного segodnya.ua. Ловкий мужчина сумел поймать рыбу голыми руками. При этом он использовал лишь приманку в виде малька, которого держал за хвост.

Рыбак опустил наживку в воду, а уже через несколько секунд рыба клюнула и оказалась прямиком в руках рыбака. Впрочем, ей повезло, ведь мужчина практически сразу отпустил рыбу обратно в воду.


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