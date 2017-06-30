Последние политзаключенные-патриоты вышли на свободу (Видео, онлайн) 11 30.06.2017, 12:35

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(обновляется) Последними освободили Виктора Морозова и Мирослава Лозовского.

Последних политзаключенных-патриотов выпустят до конца дня. Об этом сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич.

Сегодня на свободу вышел Виктор Мороз.

Сейчас под стражей остается Мирослав Лозовский.

14.28

Мирослав Лозовский объяснил свое исчезновение после освобождения: вначале его повезли в Следственный комитет, где выдавали личные вещи по составленной описи, а уже потом отпустили на свободу.

15.24

Мирослава Лозовского выпустили под подписку о невыезде.

Он остается обвиняемым по статье «создание незаконного вооруженного формирования».

15.20

Журналисты нашли Мирослава Лозовского возле его дома.

14.06

Журналисты выяснили, что Лозовского дома нет. Собравшиеся возле СИЗО решили оставаться и ждать патриота.

14.02

Старший лейтенант из СИЗО №1 сказал собравшимся возле СИЗО, что Мирослав Лозовский освобожден уже 2 часа назад и находится дома. Нина Шидловская утверждает, что не видела документов об освобождении и самого Лозовского, а Морозова видела. И поэтому нельзя уверенно говорить об освобождении Лозовского.

13.57

В последние минуты появилась информация, что через 30-40 минут Мирослав Лозовский будет дома. Журналисты «Белсата» едут к нему.

13.20

12.59

«Мирослава нигде нет. Когда выйдет и объявится, я сразу сообщу», - написала Нина Шидловская.

12.37

Журналистам «Белсата» в СИЗО сообщили, что Мирослава Лозовского также выпустили, но подтверждения пока нет. Дома его тоже нет.

Напомним, что политзаключенных по «делу патриотов» выпускают под подписку о невыезде и неразглашении материалов следствия. Обвинения по делу «о создании незаконного вооруженного формирования» со многих не сняты.

Выход патриотов из СИЗО на свободу стал возможным в результате того, что активисты Белорусского Национального Конгресса, гражданской кампании «Европейская Беларусь» и других организаций потребовали освободить этих людей и признать их политзаключенными. Эти требования четко сформулировали такие известные белорусские политики, как Николай Статкевич, Андрей Санников, Владимир Некляев, после чего к ним присоединилось международное сообщество.

Активисты оппозиции регулярно проводили акции с требованием освободить политзаключенных по «делу патриотов».