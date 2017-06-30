закрыть
30 июня 2017, пятница, 16:32
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Куда поехать в путешествие, чтобы меньше заплатить за жилье

1
  • 30.06.2017, 15:52

Первое место занимает Киев.

Киев был признан лидером среди туристических направлений ближнего зарубежья с самым дешевым арендным жильем на лето. Об этом говорится в пресс-релизе компании HomeToGo, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Следом идет Минск. Замыкает тройку Ереван.

В топ-3 городов с самыми дорогими арендными квартирами в ближнем зарубежье попали Таллин, Рига и Баку.

Среди европейских направлений дешевле всего оказалось снять помещение на лето в польском Кракове. Затем идет отдых в Будапеште и Стамбуле .

Наиболее дорогим в Европе в данном плане городом стал Лондон. За ним следуют Амстердам и Дублин.


Мнение

Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко
Победа требует выхода на улицу
Победа требует выхода на улицу Николай Статкевич
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому