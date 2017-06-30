Куда поехать в путешествие, чтобы меньше заплатить за жилье 1 30.06.2017, 15:52

Первое место занимает Киев.

Киев был признан лидером среди туристических направлений ближнего зарубежья с самым дешевым арендным жильем на лето. Об этом говорится в пресс-релизе компании HomeToGo, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Следом идет Минск. Замыкает тройку Ереван.

В топ-3 городов с самыми дорогими арендными квартирами в ближнем зарубежье попали Таллин, Рига и Баку.

Среди европейских направлений дешевле всего оказалось снять помещение на лето в польском Кракове. Затем идет отдых в Будапеште и Стамбуле .

Наиболее дорогим в Европе в данном плане городом стал Лондон. За ним следуют Амстердам и Дублин.