Юрий Рубцов: Репрессий в Беларуси не боюсь 9 4.06.2017, 12:02

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Юрий Рубцов

Германия отказала в убежище бывшему белорусскому политзаключенному.

«Все предсказуемо, - рассказывает Юрий Рубцов сайту palitviazni.info. - Можно, естественно, это решение и обжаловать, но считаю, что с моей стороны это было бы аморальным поступком. Поэтому, возможно, вернусь домой. Репрессий я не боюсь ... »

- 1 июня я получил официальное письмо, в котором сообщалось, что мне отказано в предоставлении политического убежища, - рассказывает Юрий. - Все предсказуемо, так как я и раньше говорил, что сейчас в Германии убежище дают преимущественно только беженцам из Сирии. Всем остальным отказывают. Теперь в течение 30 дней я должен покинуть территорию страны.

- Вы можете обжаловать это решение?

- Жена так и советовала сделать, однако считаю аморальным обжаловать решение правительства Германии. Я - человек из другой страны. Всю жизнь работал в Беларуси и вдруг - подавать в суд на немецкое правительство? Это было бы абсурдом.

- Есть ли возможность попросить политическое убежище в какой-то другой стране?

- Даже и не знаю. У меня вообще пока нет никакой определенности относительно будущего, хотя, честно говоря, рассматриваю вариант возвращения в Беларусь. Даже если в отношении меня начнутся репрессии, этого не боюсь. Психологически я уже пережил даже свою смерть, когда голодал в СИЗО в Барановичах.

- Нет обиды, что правительство Германии вынесло именно такое решение?

- Я могу высказать только благодарности Германии! Мое проживание в этой стране можно сравнить с продолжительным отдыхом, который мне оплатили немецкие налогоплательщики.

Напомним, что гомельчанин Юрий Рубцов стал известен как «человек-майка». На уличные акции оппозиции в Минске он выходил в майке с политическими надписями. Самым известным стал лозунг «Лукашенко, уходи!». В октябре 2014 года Рубцова осудили на два с половиной года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа, обвинив в оскорблении судьи. На «химии» Рубцов отказывался работать, требуя достойный заработок, и голодал. Он сделал себе на груди тату «Лукашенко, уходи».

28 мая 2015 года суд приговорил Рубцова к двум годам колонии общего режима. Но 22 августа его в числе других политзаключенных помиловал Лукашенко. После этого Юрий Рубцов попросил политическое убежище в Германии, решения пришлось ждать около года. Оно оказалось не в пользу бывшего белорусского политзаключенного.