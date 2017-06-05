Навальный выпустил «Он вам не Димон-2» 2 5.06.2017, 22:24

Фонд борьбы с коррупцией выпустил новое видео о рублевской усадьбе Медведева.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал новое видео о рублевской усадьбе Медведева в Подмосковье. Ее, по данным ФБК, подарил структуре, связанной с российским премьером, Алишер Усманов.

Фонд поддержки социально важных проектов, который владеет участком, возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, говорится в расследовании.

По оценкам ФБК, усадьба стоит около 5 млрд рублей. А на новом видео видим ранее не показанные сооружения – в частности, банный комплекс и многочисленные статуи, пишет «Новое время».

Напомним, 31 мая Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией удалить фильм-расследование Он вам не Димон о роскошном образе жизни российского премьера Дмитрия Медведева.

Такое решение судья Марина Васина приняла, удовлетворив иск о защите чести и достоинства олигарха Алишера Усманова.

Однако сам Навальный уже заявил на своей странице в Twitter, что не собирается удалять свое расследование.

Сотрудник ФБК Георгий Албуров подтвердил, что Фонд не будет удалять со всех своих блогов и социальных сетей публикации, в которых упоминается Усманов.