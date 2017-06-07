Футболистам «Нафтана» не платят зарплату уже пять месяцев 15 7.06.2017, 9:30

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Проблему денежной недостачи в футбольном клубе связывают с убытками на НПЗ.

Денежные задолженности оставляют пустыми карманы не только работников убыточных отечественных предприятий, но все чаще затрагивают и спортсменов. В футбольном клубе «Нафтан» уже пятый месяц не выплачивают зарплаты, сообщает «Белсат».

«Сдвигов пока не видим никаких. Кажется, сейчас обещают получить деньги, раздать задолженности, но пока — просвета не видно», — говорит Ярослав Богунов, украинский форвард команды.

Как заплатили, так и сыграли

Задолженности в заработках перед футболистами «Нафтана» периодически появлялись еще с 2014 года. Некоторые спортсмены пытались добиться выплат через суд, однако это только обострило ситуацию. Белорусская федерация футбола в этом сезоне сняла с игроков пять очков. «Нафтан» сыграл и набрал четыре очка, однако из-за санкций — сейчас занимает последнее место в турнирной таблице.

«Хорошо еще, что футболисты в этой ситуации находят мотивацию. Много критических выстрелов: зачем, почему, как? Пусть каждый, кто пытается тут разбираться, поставит их на свое место. Слесарь, токарь, когда тебя пять месяцев не платят ничего, ты станешь хуже точить детали, и так далее. Производительность твоей работы автоматически упадет — характер, мужики, но все взрослые люди, у всех семьи и обязанности», — объясняет главный тренер команды Олег Сидоренков.

Почему так случилось?

Проблему денежной недостачи в футбольном клубе связывают с убытками на нефтеперерабатывающем заводе «Нафтан». Спортсменов он спонсировал с девяностых, однако сейчас некогда успешное предприятие переживает не лучшие времена. Только в прошлом году во втором квартале убытки «Нафтана» составили почти $ 15 млн.

При учете нынешнего сокращения поставок российской нефти почти на треть в первом квартале, мирового падения цен на черное золото и необходимости выплачивать кредиты за модернизацию предприятия, доходы так и не увеличились.

Футболисты вынуждены бороться за выживание

«Кто-то занимает, у кого-то остались, есть деньги, которые когда-то заработал и отложил. У всех семьи, у всех дети, но по ходу на это все всем все равно», — возмущается господин Богунов.

На самом же предприятии «Белсат» сообщили, что на сегодняшний день договорных отношений между футбольным клубом и «Нафтаном» нет.

«Ищите корень проблемы в самом клубе. На сегодняшний день все договорные обязательства, которые были между нашими организациями, выполнены», — говорит заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик.

Накануне на заседании комитета о статусе и переходах игроков Белорусской федерации футбола обсуждение невыплат игрокам «Нафтана» решили перенести. И, если с возобновлением поставок российской нефти в Беларусь ситуация на предприятии улучшится и спонсорская помощь футбольного клуба «Нафтан» — возможно, восстановится, то судьба некоторых других команд, как, к примеру, футбольного клуба «Гранит-Микашевичи», за которым в качестве спонсора закреплено убыточное предприятие, — остается под вопросом.